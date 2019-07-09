أدنوك للتوزيع تطلق حملة "هلا بالصيف" وتقدم للعملاء الخدمة المميزة مجاناً للتزود بالوقود

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة على مستوى الإمارات في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، اليوم عن إطلاق حملة "هلا بالصيف" والتي تقدم لعملاء محفظة أدنوك الخدمة المميزة lمجاناً للتزود بالوقود خلال أكثر ساعات اليوم حرارة في شهري يوليو وأغسطس. حيث سيتمتع عملاء محفظة أدنوك بالمساعدة التي سيقدمها العاملون في المحطة مجاناً بين الساعة 11 صباحاً وحتى 5 مساءً في جميع محطات الشركة على مستوى الدولة. بينما سيتمتع عملائنا الذين لا يستخدمون محفظة أدنوك بالخدمة المجانية خلال شهر يوليو، ويمكن التسجيل في محفظة أدنوك في أقل من دقيقتين للاستمتاع بهذا العرض في شهر أغسطس أيضاً.



تعتبر محفظة أدنوك أسهل وأسرع وسيلة لتمكين العملاء من الدفع مقابل مشترياتهم من الوقود بشكل آمن في أي من محطات أدنوك للتوزيع. ويستطيع العملاء تعبئة رصيد لمحفظة أدنوك الخاصة بهم باستخدام البطاقات المصرفية ومن ثم الدفع باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية أو أي من الوسائل المتعارف عليها عند المضخة. تتوفر محفظة أدنوك من خلال تطبيق أدنوك للتوزيع والموقع الإلكتروني لأدنوك للتوزيع أو من خلال متاجر الشركة، حيث يستغرق التسجيل في محفظة أدنوك دقيقتين فقط، جديرُ بالذكر أن محفظة أدنوك يمكن استخدامها للدفع مقابل مشتريات منتجات الوقود، أو منتجات الزيوت، أو خدمة غسيل السيارات، أو المشتريات في متاجر أدنوك للتوزيع.

كما يستطيع مستخدمو محفظة أدنوك تحديد العديد من المستفيدين من حسابهم حسب احتياجاتهم. ولتحديد المستفيدين، كالأزواج والأبناء أو السائق، يجب على صاحب الحساب تسجيل المستفيدين الجدد باستخدام بطاقات الهوية الإماراتية الخاصة بهم واعتمادها كوسيلة للدفع. حيث سيتمكن المستفيد من التزود بالوقود وتقديم بطاقة الهوية الإماراتية عند المضخة للدفع مقابل مشترياتهم، ثم يتم حساب المبلغ على صاحب المحفظة. يسهم ذلك في تفادي عمليات التحويل البنكي، أو ضرورة حمل المبالغ المالية عند تزود أفراد الأسرة بالوقود.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: "نتطلع دوماً لاستحداث سبل جديدة للتفاعل مع العملاء وتخطي مستوى توقعاتهم، سواءُ لدى زيارتهم لمحطاتنا، أو استمتاعهم بما نقدمه من منتجات التجزئة، أو الاستفادة من أحد وسائل الدفع المتقدمة تكنولوجياً كاستخدام محفظة أدنوك. نحن نحرص على جعل كل زيارة لمحطاتنا تجربة فريدة، وتهدف حملة "هلا بالصيف" لجعل تجربة التزود بالوقود أكثر راحة لعملاء محفظة أدنوك خلال أكثر ساعات اليوم حرارة في شهر يوليو وأغسطس. كما يسعدني الإعلان عن أن جميع عملائنا سيستمتعون بهذا العرض خلال شهر يوليو. تتيح هذه الحملة لعملائنا الفرصة للتسجيل في محفظة أدنوك والاستمتاع بالعرض خلال شهر أغسطس أيضاً".

تتاح عروض حملة "هلا بالصيف" لجميع عملاء أدنوك للتوزيع على مستوى الإمارات العربية المتحدة في محطات أدنوك للتوزيع من الساعة 11 صباحاً وحتى 5 مساءً في شهر يوليو. كما سيتمكن العملاء من تزويد مركباتهم بالوقود ذاتياً في أي وقت من اليوم. بينما سيتوفر خيار الخدمة المميزة للعملاء من الساعة 5 مساءً وحتى 11 صباحاً من اليوم التالي، ولكن سيتمكن عملاء الخدمة المميزة من استبدال مكافئاتهم المميزة في أي وقت من اليوم. وسيتم استئناف العمل بشكل طبيعي اعتباراً من الأول من أغسطس للعملاء الذين لا يملكون حساب محفظة أدنوك بينما يستمر عملاء محفظة أدنوك في الحصول على خدمة المساعدة في التزود بالوقود مجاناً في الفترة من 11 صباحاً وحتى 5 مساءً خلال شهر أغسطس، بدون الحصول على المكافآت المميزة خلال هذه الفترة. يمكن الاطلاع على القائمة للشروط والأحكام على موقع شركة أدنوك للتوزيع.

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تدرك شركة أدنوك للتوزيع أنه قد تم نشر بعض المعلومات المغلوطة على الإنترنت وفي بعض الصحف نهاية شهر يونيو الماضي، وتدعو الشركة الجمهور لمتابعة الأخبار من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وموقعها الإلكتروني، والتي تحتوي على المعلومات الدقيقة الخاصة بأية عروض. كما يمكنكم التواصل مع فريق خدمة العملاء على الرقم 800300 أو مع الممثلين الإعلاميين للشركة في أي وقت.

أدنوك للتوزيع هي الشركة الأولى التي تقدم خدمات بيع الوقود بالتجزئة في الإمارات السبع في الدولة، وذلك من خلال 379 محطة في جميع أنحاء الإمارات. كما تقدم الشركة أوسع مجموعة من خيارات وقود المركبات والتي تشمل الخصوصي 95، والممتاز 98، و "E-Plus" 91 الاقتصادي والمتوفر حصرياً في محطات أدنوك للتوزيع.