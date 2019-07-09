الأعمال الجماعي المدعوم بنهج الخدمات المصرفية المفتوحة‎

كشفت دراسة جديدة صادرة عن شركة "فيناسترا"، الرائدة في مجال التقنيات المالية ، بعنوان "التكنولوجيا الرقمية المتغيرة تصل إلى إدارات الخزينة"، بأن هيمنة البنوك على السوق في مجال تقديم خدمات الخزينة للشركات، تواجه تهديداً من قبل الشركات غير المصرفية حديثة العهد في السوق.

وفيما يلى بعض النتائج التي توصل اليها الاستطلاع:

• 70% من مدراء الخزينة في الشركات يعتقدون أن التحول من الخدمات المصرفية إلى الخدمات غير المصرفية سيحدث داخل مؤسساتهم خلال السنتين إلى الخمس سنوات القادمة

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• 74% من مدراء الخزينة في الشركات يعتقدون أن الوصول إلى تقارير الدفعات في الوقت الحقيقي يعد بمثابة فرصة مواتية وقيمة للخزينة للعام 2019

• 67% من مدراء الخزينة يتوقعون أن يشغلوا منصب عضو مجلس إدارة في غضون خمس سنوات

وقد قامت فيناسترا بتكليف شركة الأبحاث "تشيرز إنترأكتيف" لإجراء استطلاع شمل 380 أمين خزانة من شركات في أوروبا الشرقية (100) والشرق الأوسط وأفريقيا (80) وشمال أوروبا (120) وجنوب أوروبا (80).