هيلتون تقدم للمقيمين في الإمارات 6 وجهات قريبة للسفر

إن الذهاب في عطلة إلى وجهة قريبة من المكان الذي تعيش فيه يعني قضاء وقت أقل في السفر وكسب وقت أكثر للاسترخاء. تقدم هيلتون للمسافرين عروضًا مميزة تتضمن خصومات بنسبة 30% على وجهاتها في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا خلال الصيف في مدن تستغرق الرحلة إليها أقل من 6 ساعات بالطائرة من الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل هذه الرحلات عطلة جزيرة في سيشيل، واكتشاف سحر ريف تركيا في إسطنبول، إلى أروع الملاذات في أوروبا الشرقية في باكو.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذا العرض من خلال القيام بالحجز قبل 19 أغسطس، على أن يكون 6 يناير 2020 هو أخر يوم للإقامة، وذلك في أكثر من 450 فندق من فنادق هيلتون بما فيها: فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا، وإل إكس آر للفنادق والمنتجعات، وفنادق ومنتجعات كونراد، وكانوبي باي هيلتون، وهيلتون للفنادق والمنتجعات، ودبل تري باي هيلتون، وكوريو كوليكشن باي هيلتون، وهامبتون باي هيلتون، وهيلتون جاردن إن.