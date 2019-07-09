شركة "غروهي" تكشف النقاب عن تقنيات جديدة وحلول مستدامة خلال معرض "يوم الابتكار للعام 2019"

عرضت "غروهي"، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع التجهيزات الصحّية، مجموعة واسعة من الابتكارات المستدامة خلال معرض "يوم الابتكار للعام 2019" الذي عقد في فندق ريكسوس في دبي. وشارك في اللقاء حشد من المهندسين المعماريين، ومصمّمي الديكور الداخلي ووسائل الإعلام وتفاعلوا مع مختلف منتجات "غروهي" التي ضمّت الحلول المتكاملة للحمّامات وأنظمة المطابخ، والحلول الذكية لإدارة المياه.

وتهدف "غروهي" من خلال آخر ابتكاراتها إلى صقل مستقبل قطاع التجهيزات الصحّية بشكل ناشط، مع التركيز على ترشيد استخدام الطاقة استناداً إلى خيارات واعية عبر التحكّم الرقمي بالمياه واعتماد الإدارة الذكية لها. فالعلامة التجارية تحرص على توجيه جهودها الإبداعية لتطوير أنظمة مستدامة في كافة منتجاتها بهدف إحداث تأثير إيجابي دائم على البيئة.

تضمّنت المنتجات في معرض "يوم الابتكار للعام 2019" تشكيلة من تجهيزات الحمامات والمطابخ، منها مجموعة "غروهي بلاس" من الصنابير، وتشكيلة أحواض الاستحمام ضمن مجموعة السيراميك "إسانس"، ومجموعة "سينسيا أرينا" من المراحيض المزوّدة بشطاف مدمج، وحلول رشاشات الاستحمام وهي نظام التحكّم Smart Control وجهاز Rapido SmartBox، ومقاعد البيديه اليدوي، وصنابير "غروهي بلو" لفلترة المياه، وأحواض المطابخ. وتسلط هذه الإصدارات الأخيرة الضوء على مكانة "غروهي" الرائدة في الأسواق والمنحى التي تنوي العلامة التجارية اعتماده في المستقبل.

منتجات "غروهي" المعروضة

تتميز مجموعة "غروهي بلاس" الجديدة من الصنابير العصرية بمروحة تصاميم فريدة توفّر مستويات جديدة من الراحة والوظائف العملية. فهي مزوّدة بشاشة LED لعرض درجات الحرارة، وميزة الرذاذ الصديق للبيئة لتجنّب هدر المياه، وصنبور دواّر مرن للاستفادة المثلى من المياه- مجموعة "غروهي بلاس" المميزة بخطوط تصميمها العصري الأنيق تمت ترقيتها بفضل تقنية "غروهي" الرائدة.

مجموعة "إسانس"، وهي أولى مجموعات أحواض الاستحمام التي قدّمتها "غروهي" من السيراميك وهي مزبج مثالي يجمع البساطة والأناقة. وتتضمن خصائصها الأشكال العضوية الانسيابية التي تم اختزالها حتى اقتصرت على الأساسيات. فشركة "غروهي" تخطّت التصميم إلى حد بعيد، حيث دمجت تلقائية الاستخدام وسهولة تركيب المنتجات في تجربة مجموعة "إسانس".

يوفّر جهاز Rapido SmartBox الجديد من "غروهي" للمهندسين والمخطّطين وخبراء التركيب عدداً لامتناهياً من الحلول للقايم بتركيب مخفي لرشاشات الاستحمام مرة واحدة. ولأقصى درجات المرونة والكفاءة في التخطيط، يمكن جمع التركيب المخفي مع نظام التحكّم Smart Control وأجهزة تنظيم الحرارة والخلاطات أحادية الذراع، مما يوفر حلاً عالميًا لجميع المتطلبات.

مجموعة "سينسيا أرينا" من المراحيض المزوّدة بشطاف مدمج هي جيل جديد من المراحيض ترسخ معياراً للراحة الشخصية النظيفة. تستخدم القوة اللطيفة للماء للمساعدة في توفير مستويات النظافة المثلى في الحمام. و‘جدى مميزات هذه المجموعة أنها مزوّدة بتطبيق يتيح للمستخدمين إمكانية نشاء وبرمجة ملفات التعريف الشخصية على أي مرحاض من مجموعة "سينسيا أرينا" في أي مكان في العالم.

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يوفّر مقعد البيديه اليدوي من "غروهي" فرصة الحصول على نظافة شخصية مهدّفة بفضل رأسَين منفصلين للرذاذ يمكن برمجتهما حسب التفضيلات الشخصية. المقعد مصنوع من مادة Duroplast المتينة، ويضفي على الحمام لمسة أنيقة، بينما توفّر آلية SoftClose مزيداً من الراحة، وتدير رافعة التحكّم بالمقعد وظيفة التنظيف لأذرع الرذاذ.

تم تطوير تقنيات نظام التحكّم Smart Control المخفية والمكشوفة لتوفير السهولة التامة أثناء تشغيل رشاشات الاستحمام، لأنها تتيح للمستخدمين فرصة اختيار نمط الرذاذ الذي يفضلونه وإمكامية ضبط تدفّق المياه حسب الرغبة. تم تبسيط العملية لجميع أفراد الأسرة لتكون تجربة الاستحمام كلّها استرخاء ومن دون عناء.

وللمطبخ، عرضت الشركة "غروهي بلو" لفلترة المياه هو نظام مائي يلبي حاجات المنزل الحديث بشكل مثالي. فهو يجمع الصنبور مع برّاد، فلتر مدمج، وجهاز لحقن ثاني أوكسيد الكاربون لتوفير مياه فوّارة أو نصف فوّارة أو عادية من الصنبور مباشرةً. وبفضل تصميمه النحيف، يمكن تركيب نظام "غروهي بلو" في مساحات صغيرة. مقارنةً بالمياه المعبأة في قوارير، يخفّض هذا النظام تكاليف مياه الشرب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، بينما يتم تقليل إجمالي انبعاثات الكربون بنحو 80 في المائة مقارنة بالمياه المعبأة في قوارير.

تعتبر القدرة على التحكّم في الأجهزة داخل منزلك عبر تطبيق أو أمر صوتي إحدى تكنولوجيات المستقبل. ومن خلال نظامي الأمن المائي Sense Sense Guard، توفّر "غروهي"، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع التجهيزات الصحّية، حماية شاملة ضد الأضرار الناجمة عن تسرّب المياه. يتم تثبيت أجهزة الاستشعار اللاسلكية في الطابق السفلي، أو غرفة الغسيل أو الحمام أو المطبخ. يقوم النظام بإبلاغ أصحاب المنزل عن أي مشاكل حاصلة عبر تطبيق GROHE ONDUS.

كما عرضت "غروهي" مجموعة صنابير Allure Brilliant Icon 3D التي ابتكرتها عن طريق الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد، مما يرتقي بتصميم المنتج ومتعة المياه إلى مستوى جديد. فعملية الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد من "غروهي" تدعوك إلى إعادة اكتشاف المادة: عبر تقليص الأشكال إلى أساسياتها، يستخدم الفولاذ المقاوم للتآكل بشكله الخام بينما تشكّل المواد عالية الصب مقدمة المنتج النهائي. فتقليل التصميم إلى الحد الأدنى وتسليط الضوء على الجوهر الخالص للأشكال لا يوفر موارد قيمة فحسب، بل يوفر أيضًا تجربة تفاعلية جديدة للمياه. وخلال معرض "يوم الابتكار"، أجرت "غروهي" سحباً بالقرعة على مجموعة متنوعة من العروض شارك فيها زوارها.