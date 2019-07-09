" ي أي إم إندور" يطلق برنامج تدريب خاص بالمهنيين العاملين في دبي

أطلق المعهد الهندي للإدارة "أي أي إم إندور"، معهد الأعمال الأول على مستوى الهند، برنامجه التنفيذي الرائد للمهنيين العاملين في الإمارات العربية المتحدة. وسوف ينفذ البرنامج الذي تم تصميمه بالتعاون مع معهد "أنيسوما تريننج إنستتيوت" على مدى 22 يومًا موزعة على الأشهر الثمانية المقبلة .

ويعتبر معهد "أنيسوما تريننج إنستتيوت" الذي تأسس العام الماضي، إضافة مهمة لقطاع التعليم الإماراتي المتطور من مجموعة شركات "جاكيز". وقد نفذ المعهد الذي يلتزم بمبدأ توفير تعليم عالي الجودة للمهنيين الموظفين ، برامج تنفيذية بالإشتراك مع مدارس الإدارة المتميزة في عام 2018.

وقال ماهيش شوتراني مساعد نائب رئيس جاكيز إلكترونيكس، والمدير المؤسس لمعهد أنيسوما:" لقد نفذ المعهد فيما مضى برامج الإدارة العامة بالتعاون مع معهد "أي أي إندور'' بنجاح منقطع النظير، ونحن متحمسون للغاية لإطلاق البرنامج التنفيذي الجديد. إن مهمتنا هي تطوير الموارد البشرية من خلال إنشاء وتقديم برامج التطوير الوظيفي بالشراكة مع المعاهد التعليمية الرائدة في العالم."

وقد تم تصميم برنامج "أي أي إم إندور" بشكل فريد لغرس الأطر النظرية المعمقة في مهارات العمل والإدارة من خلال المزج بحكمة بين التواصل مع الفصول الدراسية و مجموعات الحوار وربطها بشبكة من الأطر التطبيقية التي يمكن ممارستها في مكان العمل. وسيتم تنفيذ البرنامج في يومي الجمعة والسبت من كل شهر في تواريخ معلنة مسبقًا في دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، بينما يتم تنفيذ الجلسات الخمس الأخيرة من البرنامج ضمن مقر معهد "أي أي إم إندور" في الهند.

وأضاف شوتراني :"نظرًا لأن طاقة الاستيعاب في كل دفعة محدودة ، فسيتم اختيار 40 مهنيًا فقط للمشاركة في البرنامج. وسيتم اختيار المرشحين بناءً على خلفيتهم الأكاديمية وخبرتهم المهنية ، في حين سوف تجري مراجعة الطلبات من قبل اللجنة التنفيذية قبل تخصيص كل مقعد تدريبي ".

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وقال البروفيسور هيمانشو راي ،مدير المعهد :"يسرنا في "أي أي إم إندور" إطلاق برنامج الإدارة العامة للمديرين التنفيذيين في دبي. كما يعرب المعهد الحاصل على اعتماد كل من شهادة "إيه إم بي إيه " و"دبل إيه سي إس بي" عن سعادته بإعداد ونشر التعليم التنفيذي عالمي المستوى في هذا القطاع . وتعد هيئة التدريس في معهد "إندور" من بين الأفضل في مجالات تخصصهم ، وهم متحمسون للمشاركة في هذه التجربة في دبي . ومن خلال الشراكة مع معهد أنيسوما ، سوف نطلق العديد من البرامج ذات الصلة على مستوى المنطقة لإعداد قادة المستقبل ورجال الأعمال ".

وأضاف : "إن عالم الأعمال يتطور باستمرار ، ومن أجل تحسين الحياة الوظيفية ، لا بد من الاحتفاظ بالصدارة من خلال فهم وتطبيق تلك المتغيرات ؛ هذا هو المكان الذي لا يكون فيه التعليم في منتصف الحياة المهنية مهمًا فحسب، بل ضروريًا في بعض الأحيان ".

وتم تصميم برنامج الإدارة العامة في معهد " أنيسوما " على مراحل بحيث أصبح عملية مكثفة وذات صلة بمناخ الأعمال الحالي. ويمتاز البرنامج الفريد من نوعه بأنه مصمم بشكل حصري لتلبية احتياجات المهنيين الإماراتيين مع مراعاة متطلبات بيئة عملهم. وقد تم تحديد مواعيد الفصول الدراسية بما يتوافق مع عطلات نهاية الأسبوع ولمرة واحدة كل شهر، وستكون جميع الجلسات بحضور أعضاء هيئة التدريس في معهد "إندور" الذين يحضرون من الهند في كل مرة لتنفيذ البرنامج.

وقد تم فتح باب التسجيل في البرنامج لجميع الجنسيات شرط وجود خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات والحصول على درجة البكالوريوس على الأقل. ويمنح الذين يكملون دورات البرنامج بنجاح، شهادة إتمام برنامج الإدارة العامة للمديرين التنفيذيين. ويصبح هؤلاء مؤهلين للحصول على عضوية خريجي المعهد الهندي للإدارة ، إندور. ويتم تنفيذ البرنامج من قبل هيئة التدريس في معهد "إندور" ، والذي يضم نخبة متميزة وغنية من الأكاديميين والباحثين الذين يتمتعون بخبرة عملية واسعة في القطاعين العام والخاص.