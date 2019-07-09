رئيس "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" بين الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً في العالم

اختير جمال عبد الله لوتاه، الرئيس والمؤسس المشارك لـ "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق"، مؤخراً واحد من بين أكثر الشخصيات العربية تأثيراً في العالم للعام 2019 من قبل مجلة "أريبيان بيزنس". وبفضل معرفته الواسعة في قطاع إدارة المرافق وخبرته الكبيرة، لعبت مساهمات لوتاه في قطاع إدارة المرافق في الشرق الأوسط دوراً حيوياً في تطور جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق كمنصة مخصصة للمهنيين والمختصين الباحثين عن معرفة متعمقة في هذا المجال. كما يشغل لوتاه منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إمداد".

وتقود جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق تحت إِشراف لوتاه اليوم الجهود الرامية إلى خلق إطار تنظيمي يحكم قطاع إدارة المرافق في الشرق الأوسط، ويعيد تعريف معايير هذه الصناعة. كما تقوم الجمعية بتنظيم الندوات وورش العمل وفعاليات التواصل لتعزيز مكانة المنطقة على الساحة العالمية لإدارة المرافق. ويعد مؤتمر "ميفما كونفكس"، الذي يجمع الجهات المعنية في هذا القطاع على المستوى الإقليمي لمناقشة القضايا ذات الأهمية العالمية في هذا المجال، أحد الأمثلة على ذلك. ومن خلال تسهيل التعاون بين شركاتها الأعضاء، تواصل جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق تعزيز دور مجتمع إدارة المرافق في الشرق الأوسط، ومواكبة الاتجاهات العالمية في هذا القطاع. كما أصدرت الجمعية مؤخراً تقريرين حول كيفية إعادة تقنيات الجيل الجديد تعريف مشهد إدارة المرافق.