برعاية "أم الإمارات".. افتتاح معرض "بازار عيد الأضحى" في أبوظبي

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، افتتح سعادة إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مساء أمس الإثنين، فعاليات معرض "بازار عيد الأضحى" الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة أبوظبي، ضمن فعاليات الحملة التوعوية الخامسة لريادة الأعمال تحت شعار "مستقبل ريادة الأعمال في عالم متغير إشراف، ابتكار، الذكاء الاصطناعي، التوازن بين الجنسين"، وذلك بمشاركة واسعة لـ 46 مبدعة وسيدة ورائدة أعمال من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحضر الافتتاح سعادة مريم الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وسعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، والدكتورة هدى المطروشي، وسلمى عقيده المهيري، عضوات الهيئة التنفيذية للمجلس، وشفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وسيدات المجتمع ورائدات الأعمال وقرينات السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة، ورؤساء مجالس رجال الأعمال، بالإضافة إلى جمع كبير من الزوار ووسائل الإعلام ومشاهير التواصل الاجتماعي.

وقام سعادة إبراهيم المحمود بجولة في أقسام وأجنحة المعرض الذي يضم سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات اللاتي يسوقن لأنشطتهن التجارية في مختلف المجالات، مشيداً بتميز وتنوع المعروض من المنتجات، معرباً عن سعادته بما وصلت إليه المرأة الإماراتية من خبرة في المشاركات التجارية في المعارض التسويقية.

ووجه المحمود الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رائدة نجاحات المرأة في دولة الإمارات، على رعايتها ودعمها المتواصل لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وللمرأة الإماراتية في كافة مواقع عملها، وكذلك متابعتها لمبادرات ومشاريع وأنشطة المجلس، ما كان له أبلغ الأثر في إنجاح فعاليات وأنشطة مجلس سيدات أعمال أبوظبي وتحقيقه لأهدافه وبلوغه رسالته الرامية إلى تعزيز مسيرة تمكين المرأة الإماراتية اقتصادياً، ومساهمتها الفاعلة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات.

من جانبها أعربت سعادة مريم الرميثي عن سعادتها بالتنظيم المتميز لمعرض "بازار عيد الأضحى" في عامه الثاني على التوالي، مؤكدة على النجاح الذي يحققه في جذب أعداد متميزة نوعياً للمشاركة فيه، واستقطابه لأعداد كبيرة من الزوار، منوهة بأن المعرض يعتبر من أهم وسائل الترويج المباشر لمنتجات وخدمات سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات المواطنات.

وأشارت الرميثي إلى أن الحملة التوعوية الخامسة لريادة الأعمال، وضمن أجندتها الحافلة بالأنشطة والفعاليات لعام 2019، والتي تعمل على إبراز ودعم سيدات الأعمال والمبدعات والرائدات صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الشباب، وإشراكهم في البرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي تهدف إلى تزويدهن بالمعرفة لممارسة الأعمال التجارية الحرة، وتوفير الأدوات التي تمكنهن من تطوير أعمالهن وتوعيتهن بأهمية دورهن، من خلال تنمية ونشر القيم المتعلقة بروح المبادرة والابتكار وخدمة المجتمع، من خلال المشاركة بالدخول إلى أسواق العمل، وقطاعات الأعمال والتجارة والتصنيع، لتعزيز مساهمتهن في عملية التنمية المستدامة في دولة الإمارات بشكل عام.

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من جانب آخر، أكدت المشاركات في معرض "بازار عيد الأضحى" لعام 2019، على نجاح التنظيم الذي صاحب الافتتاح للمعرض، مشيرات إلى أهمية المعرض في توفير فرص مباشرة لتسويق وعرض منتجاتهن أمام عدد كبير من الزوار، وأهمية دعم مجلس سيدات أعمال أبوظبي لأنشطة المبدعات وسيدات الأعمال.

يذكر أن مجلس سيدات أعمال أبوظبي ينظم "بازار عيد الأضحى 2019" للعام الثاني على التوالي، وذلك للنجاح الكبير الذي حققه المعرض في نسخته الأولى، ويقام المعرض هذا العام في فندق "فيرمونت باب البحر بأبوظبي" ويستمر حتى 10 يوليو الحالي.

ويشكل المعرض فرصة مميزة للسيدات والعائلة بشكل عام، للتسوق والتحضير لمستلزمات عيد الأضحى المبارك، كما يتيح البازار للزوار فرصة اقتناء أرقى المنتجات من إبداع نخبة من المصممات والتاجرات وسيدات الأعمال المشاركات في المعرض.

وشهد "بازار عيد الأضحى" عرضاً لأفضل المنتجات التجارية المتميزة في مجالات الاهتمام بالمرأة، من المجوهرات والملابس والأزياء والعبايات، ومستلزمات المكياج والتجميل، والإكسسوارات والحقائب والمنتجات الجلدية المختلفة، وكذلك العطور والبخور والأطياب، وأعمال المشغولات اليدوية المبتكرة، إلى جانب مشاركة العديد من العلامات التجارية المعروفة في الساحة المحلية والخليجية، وعدد من المراكز الطبية التجميلية.

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