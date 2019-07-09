الامارات | سائق يهدد ابنة مخدومه بمقاطع فاضحة ليتزوجها

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق يهدد ابنة مخدومه بمقاطع فاضحة ليتزوجها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، قضية سرقة وتهديد بممارسة الرذيلة، متهم فيها سائق آسيوي (33 سنةً).. إذ ارتبط المتهم بعلاقة آثمة مع ابنة مخدومه، وهددها بنشر مقاطع فيديو وصوراً فاضحة لعلاقتهما المحرمة، إذا لم تستمر في هذه العلاقة، والزواج منه، إضافة إلى أنه سرق من مكان عمله محفظة نقود، وسواراً ذهبياّ، وألفي درهم، وحقيبة يد.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن المتهم أقر بتهمتي السرقة والتهديد، موضحةً أنه يعمل لدى كفيله (والد المجني عليها) منذ 10 سنوات، سائقاً وخادماً، في المنزل والشركة، وأنه ارتبط بعلاقة آثمة مع ابنة كفيله (المجني عليها)، وهي في عمر 16 عاماً، وعندما أرادت إنهاء تلك العلاقة ثار عليها غضباً، وهددها بأنه سوف يبلغ والدها بما حدث بينهما، إن لم تستمر في علاقتهما، وأن تنتهي بالزواج، أو أنها تدفع له مبلغاً كبيراً من المال.

وأشارت التحقيقات إلى أنه عندما لم تستجب المجني عليها لمطالب المتهم توجه إلى سكنها، تحديداً غرفة نومها، وسرق محفظتها، وسواراً ذهبياً، وحقيبة يبد.