الامارات | سائق حافلة يتحرش بطالب قرب منزله

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق حافلة يتحرش بطالب قرب منزله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، النظر في قضية سائق آسيوي (33 سنةً)، متهم بالتحرش بطالب (12 عاماً)، داخل حافلة ركاب، أثناء عودته من المدرسة إلى البيت.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة في دبي: "أثناء عودتي إلى البيت بعد المدرسة، في الساعة الثالثة والنصف، كنت آخر طالب في الحافلة، وقبل الوصول إلى المنزل أوقف السائق الحافلة، وطلب مني أنا أقلب لوحة الحافلة المكتوب عليها (فارغ)، ثم طلب مني تنظيف المكان، ورأيته يغطي كاميرتي المراقبة داخل الحافلة، فسألته عن سبب ذلك، إلا أنه لم يرد على سؤالي".

وذكر المجني عليه أن المتهم شدّ ملابسه، يريد خلعها، عندما همّ المجني عليه بالانحناء لتنظيف الحافلة، ومن ثم التفت إلى المتهم الذي أظهر عورته، فركله الطالب برجله ثم فرّ هارباً إلى البيت، وأبلغ على الفور والده الذي قدم بلاغاً بدوره إلى الشرطة بما حدث لابنه.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن المتهم اعترف بتغطية الكاميرات في الحافلة بورق، حتى لا يتم الاطلاع على التصوير، وحاول هتك عرض المجني عليه.