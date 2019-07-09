الامارات | تحذير مهم من اللجنة الوطنية للانتخابات

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مهم من اللجنة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت اللجنة الوطنية للانتخابات، أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين بالترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، من ممارسة الدعاية الانتخابية الاستباقية لموعد إعلان فتح باب الترشح، المقرر يوم 7 أغسطس المقبل، مشددة على أهمية التقيد بكافة التعليمات التنفيذية للانتخابات، بما فيها تلك التي تتضمن كافة الشروط القانونية والتنظيمية للترشح.

وأكّدت اللجنة أن الموعد الرسمي لفتح باب الترشح ومقار مراكز الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 يبدأ اعتباراً من 7 أغسطس المقبل، يليه موعد بدء تسجيل المرشحين أنفسهم في المراكز الانتخابية في 18 أغسطس لمدة خمسة أيام، ومن ثم إعلان القوائم الأولية للمرشحين بتاريخ 25 أغسطس، يليها مباشرة فترة تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وفي تاريخ الأول من سبتمبر تعلن اللجنة ردها على الاعتراضات على المرشحين. وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد للانتخابات والذي أعلنته اللجنة في الأول من يوليو الجاري.

وأهابت اللجنة بأعضاء الهيئات الانتخابية والراغبين بالترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الالتزام بهذا الجدول الزمني وبكافة التعليمات التنفيذية والشروط والمدد القانونية المعلن عنها للترشح وممارسة الدعاية الانتخابية، سواء عبر المنصات التقليدية أو عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الراغب في الترشح لا يعتبر مرشحاً رسمياً سوى بعد إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين عقب استكمال كل الراغبين بالترشح تقديم طلبات ترشحهم وعدم ورود أي طعن في صحة الترشح، وذلك بموجب التعليمات التنفيذية للانتخابات التي تم إعلانها ونشرها على موقعها الإلكتروني وفي مختلف وسائل الإعلام.