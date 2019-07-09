حاكم أم القيوين يصدر قراراً بشأن استحداث درجات وظيفية

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القرار رقم 3 لسنة 2019 بشأن استحداث درجتين تحت مسمى الدرجة الخاصة أ - و - ب - في حكومة إمارة أم القيوين.

وحددت المادة الأولى من القرار تخصيص الدرجة الخاصة ( أ ) لرؤساء الداوئر المحلية على أن تخصص الدرجة الخاصة ( ب ) لتعيين مديري عموم الدوائر المحلية والمديرين التنفيذيين.



وأوضحت المادة الثانية من القرار أن التعيين على الدرجتين يتم وفق مرسوم صادر من صاحب السمو الحاكم، بينما حددت المادة الثالثة الرواتب والامتيازات المالية للدرجتين، في حين قضت المادة الرابعة على تعديل وضع المديرين القائمين على رأس عملهم وتسكينهم على الدرجة الخاصة (ب).

ويتم العمل بالقرار اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل وينشر في الجريدة الرسمية.

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