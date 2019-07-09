مجموعة "تايم للفنادق" تعزز من مسؤوليتها الاجتماعية للشركات في دولة الإمارات بمبادرات بنّاءة

عززت مجموعة تايم للفنادق التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، من جهودها الإيجابية في المجتمعات المحلية والإقليمية من خلال استراتيجيتها البنّاءة لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات والتي تم إنجازها بنجاح في النصف الأول من العام، في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة إلى تحقيق المزيد من النجاحات ضمن المبادرات المخطط لها على مدار عام 2019.

ترتكز هذه الحملة التي تعد الدعامة الرئيسية لالتزام مجموعة تايم للفنادق تجاه تحسين حياة الآخرين على أربعة عناصر أساسية تتمثل في: مكان العمل، السوق، المجتمع والبيئة، وتتضمن سلسلة من المبادرات التي تقام على مدار العام.

وقد شاركت مجموعة تايم حتى الآن في عددٍ من المبادرات الاجتماعية التي أقيمت منذ بداية العام الحالي بما فيها "مسيرة دبي العطاء من أجل التعليم 2019"، حيث دُعِي فيها عدد من طلاب المدارس المحلية لغرس بعض النباتات في "فندق وأجنحة تايم أوك" بهدف الترويج للمبادرات الصديقة للبيئة، كما تم استضافة فعالية ضمن "يوم المرأة العالمي" لتعزيز دور المرأة وتمكينها في المجتمع، والاحتفال بيوم السعادة العالمي، والمشاركة الفاعلة في "اليوم السنوي لجمع علب الألمنيوم" والذي شهد جمع 50 كيلو غرام من علب الألمنيوم، وغيرها من الفعاليات والأنشطة الأخرى.

وبهذه المناسبة، قال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: "تشارك مجموعة تايم للفنادق كل عام في العديد من الأنشطة والمبادرات الإقليمية والعالمية بهدف زيادة الوعي ودعم المجتمعات التي نعمل فيها. جميع أنشطتنا تركز على إحداث تأثير إيجابي وخلق إرث يمهد الطريق أمام الأجيال القادمة للاستفادة منه في المستقبل".

ومن الفعاليات الأخرى التي أقيمت ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات المتنوع لهذا العام، الحفل السنوي لفريق عمل مجموعة تايم والذي يقام لتكريم جميع الموظفين وتقديم الثناء والشكر لهم على تفانيهم وإخلاصهم في العمل، وإسهامهم في نجاح المجموعة ونموها وكذلك دورهم الكبير في تقديم أرقى الخدمات لضيوف فنادق ومنتجعات تايم.

وأضاف عوض الله قائلاً: "إن النجاح والنمو المتواصل الذي تحققه المجموعة يعود بالدرجة الأولى إلى فريق العمل المذهل الذي نمتلكه، والتزام جميع الموظفين بأداء مهامهم على أكمل وجه، كما أن حماسهم وشغفهم تجاه المجتمع يسمح لنا بالمشاركة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات على أوسع نطاق".

وتأكيداً على اهتمامها الكبير بموظفيها وحرصاً منها على العناية بصحتهم، فقد أجرت مجموعة تايم للفنادق في يوم الصحة العالمي فحوصات طبية عامة للموظفين العاملين في جميع فنادق ومنتجعات المجموعة وذلك بالتعاون مع مركز "كول دكتور". وبموجب هذه الفحوصات، حصل جميع موظفي مجموعة تايم مع الضيوف الدائمين إلى فحوصات واستشارات طبية مجانية، كما خضعوا لجلسة تدريبية حول تطبيق "أسلوب حياة صحي".

Advertisements

من جهةٍ ثانية، شارك فريق العمل لدى مجموعة تايم في "ساعة الأرض"، بهدف زيادة الوعي بين الضيوف والموظفين على حدٍّ سواء حول أهمية الوصول إلى مستقبلٍ مستدام.

وخلال شهر رمضان المبارك، أقامت المجموعة عدداً من ولائم الإفطار الرمضانية لموظفيها، بينما تم توزيع عدد كبير من وجبات الإفطار على العمال في مركز المحيصنة.

هذا وستركز مجموعة تايم للفنادق خلال الفترة المقبلة من العام الحالي بشكلٍ أكبر على المشاركة المجتمعية والأنشطة الاجتماعية بالتزامن مع عام التسامح ووزارة اللامستحيل التي تم إنشاؤها مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم جولة لرفع مستوى الوعي بسرطان الثدي، كما ستقام مسابقة "أسرع نادل" التي تنظمها علامة تايم للعام الرابع على التوالي، وفعالية "هدية التسامح"، فضلاً عن مبادرة "تبادل الوظيفة" الشهيرة.

واختتم عوض الله بالقول: "هدفنا هذا العام هو إضافة قيمة حقيقة إلى حياة الناس والمجتمع بشكل عام من خلال التبرعات النقدية أو العينية، وكذلك عبر الأنشطة والمبادرات المتعلقة بالتعليم وسعادة الموظفين".