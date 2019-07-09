"دبي للسياحة" تختتم بنجاح حملة #ThisisDubai على مستوى منطقة الخليج بالتعاون مع منصّة "تيك توك".

اختتمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" حملتها التسويقية "#ThisisDubai" التي أطلقتها مؤخراً على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع منصّة "تيك توك" تحت وسم #ThisisDubai. وقدّم المشاركون في المسابقة التي تضمّنتها الحملة 9,8 مليون مقطع فيديو حقّقت أكثر من 30 مليون مشاهدة، وهي المقاطع التي قدّمت لمحات متنوّعة عن التجارب السياحية المتكاملة التي خاضها الزوّار في دبي. وبعد اختتام المسابقة مؤخراً سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين قريباً، حيث سيحصل الفائز الأول على جائزة عبارة عن إقامة لمدّة ليلتين في فندق كمبينسكي مول الإمارات، بينما سيحصل كل من الفائزين الأول والثاني على قسائم تسوّق من مول الإمارات، بالإضافة إلى تذاكر دخول عرض "لا بيرل".

وجاءت هذه المسابقة ضمن جهود "دبي للسياحة" الرامية دائماً إلى ترسيخ مكانة دبي على خريطة السياحة العالمية، وخصوصاً في الأسواق الرئيسية المصدّرة للزوّار إلى دبي، حيث تتوفر منصّة "تيك توك" في 150 سوقاً حول العالم. فيما حظيت المسابقة بدعم شركاء "دبي للسياحة" في القطاع الذين أبدعوا بعمل مقاطع فيديو خاصة بهم، كما رحّبوا بالمشاركين في المسابقة لإنتاج مقاطع تظهر تجاربهم السياحية المشوقة في دبي، وبناء على النجاح الكبير الذي حققته المسابقة حرص العديد منهم على فتح حسابات خاصة بهم على منصّة "تيك توك" لنشر المزيد من مقاطع الفيديو مستقبلاً عن منشآتهم ووجهاتهم. ومن بين أبرز الجهات التي شاركت في المسابقة؛ مول الإمارات، وسكي دبي، وفندق كمبنسكي مول الإمارات، وفندق بالازو فيرساتشي دبي، ولا بيرل، و مدينة أكوافنتشر المائية بفندق أتلانتس النخلة، وبرج خليفة، وبلاتينيوم هيرتاج، ودبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، ومجمع الواقع الافتراضي الجديد "فيرتشوال رياليتي بارك"، و"دبي باركس آند ريزورتس"، وفندقي "روف" و"فيدا" بوسط مدينة دبي، وسكي دايف دبي، وأوبر، وفندق فيرمونت النخلة، وجي إيه للمنتجعات والفنادق.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "تضع دبي للسياحة ضمن أولوياتها استراتيجية تنويع قنوات الاتصال الحديثة وذلك بهدف الوصول إلى الجمهور المستهدف في الأسواق الرئيسية والواعدة، ولاسيما مع انتشار منصّات إجتماعية قادرة على استقطاب أعداد كبيرة من المشاركين ممن يتداولون مقاطع فيديو تسلط الضوء على دبي ومقوماتها وتجاربها المتنوعة باعتبارها وجهة سياحية مميزة، وفي ذات الوقت تواكب الدائرة البرامج والأدوات التي يحبّذ المسافرون استخدامها. ولاشك أنّ شراكتنا مع منصّة "تيك توك" تعكس نجاح توجّهنا. ومن خلال مسابقة #ThisisDubai وجهنا دعوتنا للجميع على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للإبداع في إنتاج مقاطع فيديو تعكس رؤيتهم حول التجارب والمزايا التي تجعل من دبي وجهة مميّزة في نظرهم ومشاركتها مع الآخرين. بالإضافة إلى مكانة دبي كوجهة سياحية مفضّلة ورائدة عالمياً، والانتشار العالمي الواسع لمنصّة "تيك توك" فقد عكست هذه المسابقة نتائج جهودنا المستمرة في العمل مع شركائنا في القطاع بإطلاق مبادرات وحملات تسويقية تتوافق مع التوجهات العالمية للمسافرين في وقتنا الحاضر".

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ومن جهته قال بوكسيا ليو، رئيس العمليات لدى تيك توك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إنّنا في تيك توك ملتزمون بتأسيس عالمنا الخاص من المستخدمين من خلال تشجيعهم على إظهار شغفهم وإبداعاتهم وتحفيزهم على مشاركة مقاطع الفيديو التي لديهم، ولقد كان هذا ملاحظاً من خلال الأصداء الإيجابية التي شهدتها مسابقة #ThisisDubai’‘ والتي حققت نجاحاً باهراً. ونعتقد أنّ المسابقة ساهمت في استعراض ما تتمتّع به المدينة من مقوّمات ومواقع جذب سياحي عبّر عنها زوّارها بطريقتهم الخاصة وشاركوا تلك اللحظات الرائعة مع الجميع عبر منصّة تيك توك".

ولطالما استفادت "دبي للسياحة" من قوة وسائل التواصل الإجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية ومن بينها منصّة "تيك توك" التي تحظى بشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم، حيث برهنت حملة "#ThisisDubai" على المكانة المتميّزة التي تحظى بها الإمارة في قلوب زوارها من خلال ما قدموه من مقاطع فيديو سلطت الضوء على معالمها ووجهاتها السياحية الرائعة، وما توفره من تجارب استثنائية تقدّمها لزوّارها من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم بشكل عام، والتي تمكّنت كذلك من إتاحة المجال أمام المشاركين للتفاعل على نطاق أوسع، ومنحهم فرصة إعداد محتوى مرئي ومشاركته بطريقة تعكس حبهم لدبي.