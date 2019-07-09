جائزة حمدان بن محمد للتصوير تنشر الصور الفائزة بمسابقتيّ "البحر" و"التقاليد"

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهري أبريل ومايو 2019، حيث كان موضوع مسابقة شهر أبريل "البحر" أما مسابقة شهر مايو فكانت بعنوان "التقاليد". وقد فاز بجائزة "اختيار الجمهور" لمسابقة "البحر" المصور الإندونيسيّ "عارف أداري"، حيث استحق الحصول على كاميرا رقمية من طراز CANON EOS M50 مُقدّمة من "كانون الشرق الأوسط"، بينما فاز بنفس الجائزة في مسابقة "التقاليد" المصور الهنديّ "مايانك براجاباتي"، واستحق الفوز بكاميرا رقمية من طراز SONY Alpha a6300 مُقدّمة من "سوني الشرق الأوسط".

نسخة شهر أبريل من المسابقة شَهِدَت حضوراً مميّزاً للعدسة العربية الناعمة، من خلال المصورة الإماراتية فاطمة الكمالي والمصرية سلمى عبد الفتاح، بجانب المصور العراقي خالد جمال والإيراني رضا كولجن، أما الإبداع الإندونيسي فهو ليس بجديدٍ على قوائم الفائزين بالمسابقة، مُمثَّلاً بالمصور "عارف أداري".

أما نسخة شهر مايو فانحازت للكاميرا العُمانية بفوز المصورين أسعد عبد الله النبهاني وعوف عبد الله الشحي، بجانب المصورة التركية ليلى إمكتار والمصور الإيرانيّ بابك مهرافشار والمصور الهنديّ مايانك براجاباتي.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر أبريل استخدام الوسم HIPAContest_TheSea#، أما مسابقة شهر مايو فكان الوسم الخاص بها HIPAContest_Traditions#.

وفي تصريحه عن الحدث، قال سعادة الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: العدسة الفوتوغرافية تبحث عن كشف الغموض وملاحقته في مخابئه، والبحر هو مملكة الغموض والتشويق التي تَشُدُّ اهتمام المصورين وتضعهم في مغامراتٍ ممتعةٍ مشوبةٍ بالخطر والمفاجآت. نوعية المشاركات فاقت التوقعات وهذا يؤكّد الجاذبية البصرية للبيئة البحرية.

وأضاف بن ثالث: الصورة خير سفيرة لتقاليد الشعوب وطقوسهم المختلفة، هذا النوع من الصور نجده مفعماً بالتفاصيل المثيرة للفضول والدهشة، وله عاملٌ كبير في مدِّ جسور التواصل والتعارف وتبادل الثقافات بين الشعوب. نبارك للفائزين وننصح الباقين بدوام المثابرة في النسخ القادمة حتى الوصول للفوز.

المصور الإندونيسيّ "عارف أداري" الفائز بجائزة "اختيار الجمهور" في مسابقة "البحر" يقول عن صورته الفائزة: موقع التقاط الصورة هو بحر "تاليسايان" في جزيرة "ديراوان" بإندونيسيا عام 2017. حيث لاحظتُ وجود عددٍ من أسماك "قرش الحوت" يسبحون بالقرب من قوارب الصيد التقليدية. سعيدٌ جداً بالفوز بالمسابقة التي كان لها الفضل في سعيي لتطوير خبرتي في التصوير، فقد سبق لي الفوز بمسابقة انستغرام في رمضان عام 2016. أستمدُّ إلهامي من العديد من المصورين منهم "بول نيكلين" و"مايكل ياماشيتا" و"أربين رامبي".

المصورة الإماراتية "فاطمة الكمالي" تقول عن صورتها الفائزة: التقطتُ الصورة في الفلبين في يناير 2019. جمال الشواطئ هناك منحني حماسة استكشاف المناظر الجوية. إنها المرة الأولى التي أتذوّق فيها طعم الفوز وهو شعورٌ رائعٌ حقاً. أشكر جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير على هذه الفرصة ولديَّ رغبةٌ كبيرةٌ بالتقاط المزيد من الصور والمشاركة في جميع المسابقات القادمة. أطمحُ دوماً لإلهام المبدعين ومشاركة المعرفة وإرسال رسائل إبداعية عبر فن التصوير.

المصور الهنديّ "مايانك براجاباتي" الفائز بجائزة "اختيار الجمهور" في مسابقة "التقاليد" يقول عن صورته الفائزة:تمّ التقاط الصورة خلال مهرجان "جانجور" السنوي للفنون الشعبية في أودايبور، راجستان. "غومار" اسم الرقصة الشعبية التي تؤديها النساء بالأزياء التقليدية "الساري" والتي تغطي وجوههنّ أيضاً. الصورة بعنوان "الانسجام" حيث تُبرز الامتنان والبساطة وتناغم الألوان والحركة. لقد سبق لي الفوز عدة مرات، إلا أن الفوز بجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير له هيبة ومقام خاص لدى كل المصورين بالتأكيد. أعتبر التصوير وسيلة تواصل عالمية فائقة السرعة والفاعلية، وأطمح لتطوير موهبتي ومشاركتها مع مجتمعات المصورين حول العالم.