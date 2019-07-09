"يو إل" تنضم لشركة "يوروفنت ميدل إيست" لتطوير استراتيجيات وخطط جديدة للارتقاء بجودة الهواء الداخلي...

أعلنت منظمة السلامة والأمان العالمية "يو إل" عن انضمامها إلى شركة "يوروفنت ميدل إيست" كشريك متعاون للعمل على تحقيق أعلى معايير السلامة بما يتعلق بمعدات التدفئة، والتهوية، وتبريد الهواء (HVACR).

ومن خلال هذه الشراكة مع "يوروفنت ميدل إيست" ستتمكن شركة "يو إل" من توحيد جهودها مع الشركاء والعملاء لزيادة استخدام الحلول التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط. كما كشفت الشركة عن انضمامها إلى مجموعة عمل مشتركة بالتعاون مع "يوروفنت الشرق الأوسط"، الرائدة في صناعة التدفئة والتهوية وتبريد الهواء من أجل تطوير خطط واستراتيجيات لتحسين جودة توزيع الهواء في الأماكن المغلقة.

وفي معرض تعليقه عن الشراكة الجديدة أوضح حامد سيد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة “يو إل” في منطقة الشرق الأوسط، كيف تستكمل أنشطة العمل في "يوروفنت" و "يو إل" بعضها. وأكد أن التعاون مع مؤسسة "يوروفنت" التي تعمل على مواجهة التحديات وتلبية احتياجات وطلبات العملاء في مجال توفير أنظمة هواء صحية، بالإضافة إلى مجموعة الخدمات الواسعة والمتخصصة التي تقدمها يو إل في مجال أنظمة السلامة والاستدامة سيشكلان معاً شريكاً مثالياً وغاية في الأهمية لدعم المصنعين والشركات العاملة في هذا المجال في المنطقة.

وأضاف بقوله: "سنعمل على تكوين مجموعة عمل مشتركة بالتعاون مع شركة "يوروفنت"، لأننا ندرك في كلا الشركتين الحاجة لتعزيز جودة الهواء الداخلي لرفع معايير السلامة ونوعية الحياة في منطقة الشرق الأوسط. وهذه الغاية تتماشى مع هدف شركة "يو إل" في توفير ظروف آمنة للعيش والعمل للناس في جميع بلدان العالم، وذلك من خلال تطبيق الحلول العلمية لمواجهة تحديات السلامة والأمن والاستدامة."

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وأضاف بقوله: " نؤمن بقدرتنا على إحداث تأثير أكبر في هذا المجال من خلال التعاون معاً، وإنني واثق من أننا لن نتوقف عند هذا الحد، بل سوف نواصل العمل في العديد من المجالات في المستقبل."

ومن جانبه صرح ماركوس لاتنر، المدير الإداري لشركة "يوروفنت ميدل إيست": "نحن سعداء جداً بانضمام شركة "يو إل" إلى عائلتنا الكبيرة. إن تركيزنا الأساسي في "يوروفنت" ينصب على القضايا الملحة، كبحث أفضل السبل لتحسين كفاءة تشغيل الطاقة في المنطقة، أو تعزيز جودة الهواء الداخلي من خلال تركيز العمل على استراتيجيات أوسع. ولذلك نحن نرى عدة عوامل تضمن نجاح هذا التعاون مع "يو إل".

وأضاف: "سوف نناقش كيف يمكننا العمل معًا في لإدراك حاجات السوق حالياً بشكل أفضل وسنقوم بالبحث عن فرص جديدة لنقدم ما هو أحسن. ونحن نؤمن بأن تعاوننا يمكن أن يساعد في تطوير استراتيجيات محددة لمباشرة تنفيذ العمل من قبل الهيئات المختصة والمطورين العقاريين والمستخدمين بأنفسهم. ونأمل أن نتمكن من التعاون في مبادرات أخرى لرفع الوعي عن أهمية مراعاة معايير الأمن والسلامة في السوق واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية ومراعاة الجوانب التنظيمية".