"حمدان التعليمية" تطلق مبادرة "ملتقى التميز المدرسي" على مستوى الدولة

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن إطلاق مبادرة "ملتقى التميز المدرسي" على مستوى مدارس الدولة بهدف إثراء البيئة المدرسية، ودعم دور المدرسة الاماراتية في مجال الابتكار ورعاية الموهوبين، وتعزيز استقطاب المستهدفين في فئتي المدرسة والإدارة المدرسية المتميزللمشاركة في جوائز حمدان للتميز.

وتسعى المبادرة إلى اكتشاف المدارس المتميزة ونشر ثقافة التميز بين الطلاب والإدارات المدرسية وتأهيل كوادر الإدارات واطلاعهم على أحدث الممارسات والأدوات للارتقاء بمختلف الأنشطة التعليمية والتدريبية ودفعها إلى آفاق جديدة من التميز، ونشر ونقل المعارف والتجارب والخبرات المتميزة وتعميق ثقافة التميز من خلال عرض وتوثيق أفضل الأعمال الفائزة في مختلف فئات جائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دوراتها السابقة.

من جهته قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: "يمثل ملتقى التميز المدرسي منصة تجتمع فيها نخبة العقول والكفاءات والخبرات التعليمية الوطنية بهدف المساهمة في رفع مستوىالوعي التربوي و المجتمعي إلى المزيد من التميز و ترسيخ هذا التميز ليصبح نهجاً يسير عليه المعنيون بالأداء المدرسي للارتقاء بأداء الطلاب والموهوبين وخلق جيل جديد مبتكر متسلح بأحدث المعارف، ويمتلك الأدوات التي تؤهله لصناعة مستقبل الإمارات".

وأضاف المهيري: "تهدف جوائز مؤسسة حمدان إلى تعزيز جهود المدارس وإدارات المدارس إلى تحقيق المزيد من التميز، وسنسعى من خلال المبادرة إلى تقديم خبراتنا واستعراض أفضل تجارب المدارس في إدارة التعليم وإتاحة المجال أمام كوادر تلك المدارس إلى خلق المزيد من الفرص و بتداع حلول غير تقليدية لتأهيل الطلاب وإكسابهم مختلف المهارات بأسلوب يراعي دمج المناهج المدرسية مع الابتكار لإحداث قفزات نوعية في التعليم وتقليص الفجوة بين تلك المناهج ومتطلبات المستقبل".

ومن جهتها قالت الأستاذة فاطمة الهاشمي مدير إدارة التميز : "نسعى من خلال مبادرة ملتقى التميز المدرسي إلى التواجد في مدارس الدولة وطرح ومناقشة المواضيع المتعلقة بالتميز التعليمي وآليات الابتكار والتدريب على يد خبرائنا في المؤسسة، بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل لمختلف الكوادر الإدارية التعليمية داخل تلك المدارس".

وأضافت الهاشمي: "ستتضمن المبادرة كذلك عرض معاييرالتميز في فئة المدرسة والإدارة المدرسية وتشجيع الإداريين على المشاركة الفعالة في الجائزة، وهو ما سيقودهم نحو تحقيق المزيد من التميز من خلال استحداث آليات وقوانين وبرامج لإثراء البيئة المدرسية ودفع الطلاب إلى المزيد من النجاحات المتميزة على الصعيد الوطني والعالمي. ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى توسيع نطاق المبادرة لتغطي مدارس الدولة وإثراء فئات الجائزة التي بالتأكيد ستزخر بالتجارب الوطنية التعليمية الرائدة التي ستقودنا نحو المستقبل".