فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت يستضيف احتفالات الذكرى السابعة والستين لثورة يوليو المصرية

استضاف فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت، فندق الخمس نجوم الفاخر والواقع في قلب مدينة الكويت، احتفالات الذكرى السابعة والستين لثورة الثالث عشر من يوليو المصرية، ويأتي الاحتفال ليعكس مدى عمق وتأصل العلاقات الدبلوماسية والشعبية بين الكويت ومصر، حيث جرت فعاليات الاحتفال برعاية السفارة المصرية وحضور عدد من المسؤولين الكويتيين والشخصيات الاعتبارية الهامة.

وقد نظمت السفارة المصرية في الكويت يوم الأربعاء الموفق للثالث من يوليو من هذا العام حفل استقبال بمناسبة الذكرى السنوية السابعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المصرية في فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت، وافتتح الحفل سعادة سفير جمهورية مصر العربية في الكويت السيد طارق القوني بخطاب رحب فيه بالحضور، وجرت فعاليات الحفل بحضور سعادة محمد ناصر الجابري، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت، إلى جانب عددٍ من الشيوخ والأعيان العرب والأفارقة والدبلوماسيين وممثلين عن الجالية المصرية في الكويت، حيث اجتمع الحضور وتبادلوا أطراف الحديث وحضروا عددًا من الفقرات الفنية والترفيهية.

وحظي عددٌ من الفنانين المصريين بفرصة استعراض لوحاتهم الفنية وقام عددٌ آخر بأداء فقرات ترفيهية ومنها عرض قامت بأدائه الفنانة "هند" حيث أدهشت الحضور بعزفها على آلة العود. كما أدت الفرق المصرية بعض الرقصات الشعبية، وتفضل الضيوف بتناول وتذوق مختلف الأطباق المصرية في بوفيه فاخر أعده الفندق خصيصًا لهذه المناسبة، فيما روت كارول عادل، إحدى مسؤولي الفندق، قصةً واقعية وكانت الحدث الأبرز خلال الحفل.

وعلق أحمد صيرفي، المدير العام في فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت، على المناسبة بقوله: "تشرفنا بحضور سعادة سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت طارق القوني وبحضور سعادة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد ناصر الجابري وعدد من الأعيان العرب والأفارقة والدبلوماسيين وممثلين عن الجالية المصرية في الكويت، ونود أن نعرب عن خالص شكرنا وامتناننا للسفارة المصرية على ثقتها واختيارها لنا لاستضافة هذا الحفل. لقد فزنا مؤخرًا بلقب مركز المؤتمرات الرائد في الكويت خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية، ونتعهد لضيوفنا المخلصين بمواصلة بذل الجهود للحفاظ على مكانتنا الرائدة عبر كافة العمليات والخدمات التي نقدمها".