الامارات | سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس التخطيط العمراني في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس التخطيط العمراني في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم " 20 " لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم الأميري على أن يعاد تشكيل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وعضوية كل من مستشار دائرة التخطيط والمساحة المهندس صلاح بطي عبيد بن بطي المهيري نائبا للرئيس ورئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد عبيد جمعة الليم ورئيس دائرة التخطيط والمساحة المهندس خالد بطي عبيد بن بطي المهيري ورئيس هيئة الطرق والمواصلات المهندس يوسـف صالح السويجي ورئيس دائرة الأشغال العامة المهندس علي سعيد بن شاهين السويدي.

ووفقا للمرسوم الأميري يستمر المهندس خالد محمد عبدالله سلطان آل علي في ممارسة صلاحياته واختصاصاته كأمين عام لمجلس التخطيط العمراني.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.