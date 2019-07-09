شرطة أبوظبي تطلق منصة الخدمات الإلكترونية الذكية بمركز شرطة خليفة

أطلقت شرطة أبوظبي، ممثلة في مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، منصة الخدمات الإلكترونية الذكية في مركز شرطة خليفة.

تهدف المنصة إلى تسهيل كل الإجراءات والوصول بيسر وسهولة إلى الخدمات الشرطية التي توفرها، ومنها بلاغات شيكات الأشخاص، وشهادة بحث الحالة الجنائية "شهادة السير والسلوك"، وبلاغات النصب والاحتيال، وغيرها من الخدمات الذكية المتميزة التي من شأنها تقليل الجهد والوقت وتحقق رضا وثقة أفراد المجتمع.

وأكد العقيد جمعة سالم الكعبي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن التطور الإلكتروني والتقني الذكي يساهم في اختصار زمن سير الإجراءات للخدمات المقدمة للجمهور ويوفر الجهد على المتعاملين، وإن استخدام التقنيات الحديثة يضمن مستوى عالياً لكفاءة الخدمة.

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وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية تقدم الخدمات على مدار الساعة لتحقيق سعادة المتعاملين من خلال المبادرات المبتكرة التي تساهم في نشر السعادة وتعمل على ترسيخ الإيجابية، من خلال تقديم الخدمات لجميع شرائح المتعاملين.

وأوضح الكعبي أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار الحرص على تطبيق رؤية واستراتيجية شرطة أبوظبي الهادفة إلى توفير خدمات متميزة، واهتمامها بأن تكون من الجهات الحكومية الرائدة في تقديم الخدمات، وفتح قنوات اتصال متعددة للتسهيل على المتعاملين، وتوفير الوقت والجهد عليهم، من أجل الارتقاء بجودة وتميز خدماتها وزيادة ثقة المجتمع.