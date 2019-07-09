بمشاركة إماراتية.. انطلاق القمة العالمية للصناعة والتصنيع في روسيا

انطلقت اليوم، فعاليات الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تستمر ثلاثة أيام في قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة إيكاتيرنبيرغ الروسية وذلك بمشاركة دولة الإمارات.

وتشارك الدولة بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة وعضوية معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إضافة إلى قادة القطاع الصناعي الإماراتي وعدد من رؤساء الشركات الصناعية والاقتصادية.

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وتناقش القمة، التي يشارك فيها أكثر من 1200 من الشخصيات الرسمية والاقتصادية العربية والروسية وصناع القرار من قادة الحكومات والشركات من مختلف دول العالم، في أكثر من 40 جلسة، أهم القضايا الملحة المرتبطة بقطاع الصناعة العالمي وتوفير وإيجاد حلول مبتكرة للعديد منها إضافة إلى التأكيد على إطلاق حوار عالمي يشارك فيه قادة القطاع الصناعي العالمي يلتزم بوضع خارطة طريق للقطاع الصناعي العالمي.

وتعقد القمة بالتزامن مع فعاليات منتدى معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي يذكر أن الدورة الأولى للقمة قد أقيمت في أبوظبي خلال شهر مارس عام 2017، وجمعت أكثر من 3 آلاف من قادة الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لدعم مستقبل الصناعة والتنمية المستدامة وتحديد التوجهات المستقبلية في التكنولوجيا والابتكار.