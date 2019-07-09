ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطراب موج البحر في الخليج العربي بفعل الرياح الشمالية الغربية النشطة. وأضاف المركز، في بيان له اليوم، أن الرياح تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 4 إلى 6 وقد يصل إلى 7 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة الرابعة من صباح غد الأربعاء. اقرأ أيضاً... "الأرصاد" يحذر من استمرار الرياح النشطة واضطراب الموج في الخليج العربي

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