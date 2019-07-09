كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن غراتسيا الشرق الأوسط تطلق أكاديمية للأزياء في دبي

أعلنت شركة غراتسيا الشرق الأوسط للنشر عن شركاة مع كلية الأزياء والتصميم بدبي لإطلاق أكاديمية تجميل على مدار الصيف.

ويشتمل برنامج “Future of Fashion” على خمس دورات تدريبية، بما في ذلك تصميم الأزياء لـ Instagram، والماكياج لدروس الفيديو، والتنبؤ بالاتجاهات في عالم الموضة، وكيفية تحويل العلامة التجارية للشخص إلى تصميم أعمال وأزياء واتجاه فني.

Advertisements

وستعقد الدورات في مقر CFD في باي سكوير، الخليج التجاري، وستبدأ الدورات يوم السبت 20 يوليو وتستمر من الساعة 10 صباحًا حتى 4:30 مساءً، بدءًا من 1100 درهم، بحسب أريبيان بيزنس.

يمكن الاطلاع على قائمة كاملة بالدورات، جنبا إلى جنب مع تفاصيل التسجيل من هنا: https://www.graziame.com/graziaacademy