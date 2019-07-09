كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| فيلا في دبي بسعر 42 مليون درهم

نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً حول فيلا فاخرة في جزيرة لؤلؤة جميرا بدبي يصل سعرها إلى 42 مليون درهم.

جميع الفلل في الجزيرة مصممة خصيصاً، لذلك من غير المرجح أن تصادف اثنتين متشابهتين، بل وستجد صعوبة كبيرة في العثور على فيلا أخرى في دبي تشبه هذه الفيلا.

يبدأ التصميم العتيق من الخارج مع جدران مصممة ببذخ، حتى المدخل الرئيسي الذي تعلوه ثريا في الهواء الطلق.

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عند دخولك خطوة إلى إلى الداخل ستحظى بالمزيد من الشعور بالتميز، حيث الدرج المتدفق والحواف الذهبية، حيث أن الذهب بارز في جميع الأنحاء، ويمكن العثور عليه داخل النوافذ المزخرفة، وفي ورق الجدران، ومصابيح الإضاءة والأثاث، وحتى الصنابير من الذهب.

ثم هناك الطابق السفلي مع جاكوزي مزين بالفسيفساء، ويتميز بجدارية تضم مشهد بحيرة محاطة بالجبال.

وتمتد الفيلا على مساحة 14000 قدم مربعة مع 10 غرف نوم، مما يجعلها منزلاً مثالياً للأسرة الكبيرة.