الامارات | طفلة إماراتية تفوز بالمركز الأول في مسابقة للرسم باليابان

شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة إماراتية تفوز بالمركز الأول في مسابقة للرسم باليابان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الطفلة الإماراتية، الرسامة مزون المزروعي، بمسابقة الدورة الـ20 لمعرض كاناغاوا العالمي للفنون التشكيلية للأطفال، الذي أعلنت نتائجه في حفل كبير حضره عدد من المشاركين وأهاليهم، وكبار مسؤولي الحكومة والمؤسسات الرسمية والفنية اليابانية.

وأعربت نائب رئيس بعثة سفارة الدولة في طوكيو، منى المعيني، عن سعادتها بفوز الرسامة الإماراتية بهذه الجائزة، عن لوحتها التي تعبر عن تراث دولة الإمارات، ومعالم تمثل دولتنا الحبيبة.

وقدمت المعيني الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على دعم سموها لأطفال الإمارات، كما قدمت الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة للدولة على رعايتها أبناء الوطن لتحقيق الفوز والتقدم.

وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الريم عبدالله الفلاسي، أن المجلس، وبتوجيهات من سمو «أم الإمارات»، وقف إلى جانب الطفلة الإماراتية مزون، وقدم لها الدعم والمساندة من أجل تحقيق الفوز في هذا المعرض العالمي لفن الرسم.

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وذكرت أن المجلس سعيد بفوز هذه الطفلة الإماراتية، التي تعبر عن تقدم أطفالنا وريادتهم وتحقيقهم المراكز الأولى في أنشطتهم المتعددة التي يمارسونها بكل حرفية واقتدار، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لديه العديد من البرامج، التي توفر البيئة المناسبة للأطفال ليمارسوا هواياتهم، وتدعم أنشطتهم التي تؤهلهم للفوز في كل معرض أو محفل دولي.

وأضافت أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تلقى دعوة من «اليونيسيف»، للمشاركة في هذا المعرض، وقد عممنا الدعوة وشاركت جهات ومراكز مختلفة من الدولة في هذه المسابقة.

من جانبها، عبرت أم الطفلة الإماراتية مزون عن فخرها واعتزازها بسمو «أم الإمارات»، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة لوقوفهما إلى جانب الطفل الإماراتي دائماً بالدعم والتشجيع، كما عبرت عن فرحتها بفوز ابنتها في جائزة بينالي اليابان، وحصولها على المركز الأول على مستوى العالم.

ولفتت إلى أن فوز ابنتها بهذه الجائزة جاء عن لوحتها التي عبرت فيها عن «عام التسامح» وبذلت فيها جهداً كبيراً، لتتوج بهذا المركز وتفتخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهتها، قالت الطفلة مزون خالد المزروعي إنها أحبت التعبير في رسوماتها عن التسامح بمناسبة (عام التسامح)، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في هذا العام، «كما أحببت التعبير عن التراث فهذه اللوحة رسمتها في مركز الطفل بوادي الحلم».