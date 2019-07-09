الامارات | شركة عقارات تتهم خليجياً باختلاس 360 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة عقارات تتهم خليجياً باختلاس 360 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت النيابة العامة في دبي، تهمة السرقة لشاب خليجي (31 سنة)، استغل مهام وظيفته كمندوب لإحدى الشركات التي تعمل في مجال العقارات في إمارة دبي، والتي تخول له الاطلاع على مستندات الشركة، فاحتفظ بدفتر شيكات صاحب الشركة، واستغل الشيكات في سحب 360 ألف درهم، وأعطى شخصاً آخر شيكين من دون رصيد، بقيمة 70 ألف درهم، مقابل شراء سيارة.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة، بأنه قبل فترة أعلن في وسائل الإعلام عن حاجة شركته لمندوب لتخليص معاملاتها في الدوائر الحكومية، وعندما تقدم المتهم للوظيفة وقع عليه الاختيار، لأنه يتحدث اللغة العربية، إضافة إلى أنه يتمتع بخبرة كبيرة في الدوائر الحكومية.

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وأضاف المجني عليه أن المتهم طلب ترك العمل بعد سبعة أشهر من التحاقه بالعمل لظروف خاصة، لافتاً إلى أنه اكتشف اختفاء دفتر الشيكات الذي كان يحتفظ به في مكتبه، بعد أن ترك المتهم الشركة، ففتح بلاغاً في مركز الشرطة، وحصل على شهادة فقد الدفتر من المركز، وعندما قدمها للمصرف الذي به الحساب البنكي، فوجئ بسحب مبلغ 360 ألف درهم منه، بموجب الشيكات التي فقدها.

وأشار المجني عليه إلى أنه فوجئ ببلاغ ضده قدمه مواطن، في إمارة رأس الخيمة، يوضح أن هذا الشخص باعه سيارته، وأخذ منه شيكين بقيمة 70 ألف درهم لحين سداد ثمن السيارة نقداً، وعندما طالت مدة السداد، حاول البائع صرف الشيكين، إلا أنه تبين أنهما من دون رصيد، فأبلغ الشرطة ضد صاحبهما. وبعرض صورة المتهم على البائع تعرف إليه، موضحاً أنه حرر له الشيكين باسم المجني عليه (صاحب الشركة).