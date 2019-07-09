الامارات | مليون ساعة عمل من دون إصابة في مشروع الأنفاق العميقة بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مليون ساعة عمل من دون إصابة في مشروع الأنفاق العميقة بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي إكمال مليون ساعة عمل من دون أي إصابات في مشروع النفق العميق لتصريف مياه الأمطار في الإمارة. وأشارت في فيديو نشرته، أمس، على صفحتها بموقع «تويتر» أنها تعطي سلامة العمال في المشروع أولوية، وعرضت صوراً للعمال المشاركين في هذا المشروع المقرر الانتهاء منه قبل موعد «إكسبو 2020». ويخدم المشروع 490 كيلومتراً مربعاً من مساحة دبي ممثلة في منطقة تضم «مطار آل مكتوم» و«منطقة إكسبو 2020» والمناطق التطويرية المجاورة. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للأنفاق 110 أمتار مكعبة من المياه في الثانية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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