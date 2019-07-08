عبدالله بن زايد يلتقي وزير الشؤون الخارجية الهندي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والوفد المرافق له في نيودلهي، معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الهند.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة وغيرها من المجالات المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وأوجه تطوير وتعزيز آفاقها في شتى المجالات.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية، والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن. وشدّد الجانبان خلال اللقاء على أهمية مكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع جمهورية الهند، انطلاقاً من العلاقات الثنائية والاستراتيجية المتميزة التي تربط البلدين.

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من جانبه رحّب معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وحضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند.