تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وتطرق الجانبان إلى تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. اقرأ أيضاً.. محمد بن زايد ورئيس جزر القمر يبحثان تطوير التعاون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.