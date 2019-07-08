قرقاش يلتقي المنسق الأممي الخاص في لبنان

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس، سعادة يان كوبيش منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك وجهود المنظمة الدولية في تعزيز الاستقرار في لبنان، وآخر التطورات على الساحة اللبنانية. اقرأ أيضاً... قرقاش: نبارك للسودان الشقيق الاتفاق لانتقال سياسي مبشر

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