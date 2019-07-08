الشارقة تصدر أول إقامة ذهبية لرئيس مجلس إدارة "مجموعة كينجستون القابضة"

كرّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، اليوم الإثنين، السيد لالو سامويل رئيس مجلس الإدارة ومدير عام "مجموعة كينجستون القابضة" رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسلّمت له أول إقامة ذهبية في إمارة الشارقة، في إطار نظام الإقامة الدائمة للمستثمرين الذي يأتي تطبيقه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2018 بتقديم تسهيلات بشأن الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبدعين وأصحاب المواهب الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة لكل فئة ولأفراد عائلاتهم.

وتم تسليم الإقامة الذهبية من جانب العميد عارف محمد الشامسي المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة بحضور العقيد عبدالله صالح النقبي نائب مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة وعدد من ضباط الإدارة.

وأعرب لالو سامويل عن شكره وتقديره الكبير لإقامة الشارقة على مبادرتهم بالتواصل معه وتعريفه بمنظومة الإقامات الذهبية وتوفير الفرصة له للاستفادة منها، لافتاً إلى أهمية المبادرة في دعم الأفق الاستثماري في الدولة ودورها في توفير الاستقرار الأسري والراحة النفسية للمستثمر وأسرته، كما تعكس أهمية التنوع الثقافي والتسامح وقبول الآخر لدى المجتمع الإماراتي.

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كما أعرب عن امتنانه للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، موجهاً شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مثمناً دعمه الكبير ومتابعته الحثيثة لرجال الأعمال والمستثمرين في الإمارة من خلال الوقوف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض أعمالهم.

يشار إلى أن "الإقامة الذهبية" موجهة للمستثمرين ورواد الأعمال الوافدين بهدف استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات وأصحاب الشركات الرائدة ذات الخبرات العالمية، وكذلك الكفاءات في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، والباحثين في المجالات العلمية والطلبة المتفوقين، بما يسهم في تمكينهم من المشاركة في مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

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