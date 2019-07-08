أكثر من 27 مليون مسافر عبر منافذ دبي خلال النصف الأول

وصل عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية في دبي خلال النصف السنوي من العام الجاري، إلى 27 مليوناً و373 ألفاً و641 مسافراً، استحوذت فيها المنافذ الجوية على النسبة الأعلى في حركة دخول وخروج المسافرين، بواقع 25 مليون مسافر، تلاه عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية بواقع مليون و816 ألفا و141 مسافراً، فيما بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية 557 ألفا و500 مسافر.

وأعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن "إقامة دبي" حققت على مدى السنوات الماضية نقلة نوعية في تقديم الخدمات، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتواءم مع رؤيتها بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلاماً، حيث شهدت الإدارة في الآونة الأخيرة العديد من الانجازات والنجاحات التي وضعتها في مصاف المؤسسات الحكومية الأكثر تميزاً في تقديم الخدمة وإسعاد المتعاملين، ما ساهم بدوره في جعل تجربة المتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوار تجربة مميزة.

ويأتي ذلك تنفيذاً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" المتمثلة في تطوير العمل الحكومي وتحقيق السعادة في المجتمع.

وأكد سعادة اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: "إننا نعمل في إقامة دبي وفق استراتيجيات وخطط مستمدة من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ونسعى من خلالها إلى تطبيق هذه الاستراتيجيات والخطط الوطنية الطموحة التي ترسم الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل وخطة دبي 2021 التي تسعى لأن تكون الإمارة المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد الأول للزائرين".

وأعرب عن فخره بما وصلت إليه دولتنا الغالية من إنجازات عالمية، ويسعدنا أن تكون الإدارة جزءاً من هذه الانجازات، وطموحنا أن تصبح إقامة دبي نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في كفاءة تقديم الخدمات وتوفير بنية متطورة وداعمة للابتكار والابداع، تسهم في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم".

وقال سعادة اللواء المري، إن إقامة دبي على أتم الاستعداد لتوفير أفضل الخدمات للمسافرين عبر كافة منافذها نظراً إلى بدء موسم العطلة الصيفية، حيث من المتوقع أن يزداد عدد المسافرين خلال هذه الفترة وذلك وفق خطة شاملة تمثلت في تكثيف الجهود ووضع آلية عمل محكمة تركز على توفير الراحة والسعادة لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار.

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وتعمل "إقامة دبي" على توفير أعلى معايير الجودة والسلامة الأمنية عبر مطارات دبي من خلال تقديم خدمات تسهل إجراءات المسافرين والمواطنين، وتترجم توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بأن يكون مطار دبي الدولي "بوابة السلام" يطل منها كل شعوب العالم، وأيقونة للسعادة والأمن والاطمئنان لكل مسافر.

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وأظهرت الاحصائيات ارتفاع عدد مستخدمي البوابات الذكية خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل عدد مستخدمي البوابات الذكية خلال النصف السنوي من عام 2019 إلى 5 ملايين و731 ألفاً و67 مستخدماً، الأمر الذي يشير إلى إقبال الناس على استخدام هذه البوابات.

ودعت إقامة دبي المسافرين عبر مطار دبي الدولي لاستخدام البوابات المنتشرة في صالات المغادرين والقادمين والبالغ عددهم 122 بوابة وذلك لتسريع إنجاز إجراءاتهم.

كما يعمل مركز خدمات المطار في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع والعطل الرسمية، لتسهيل إجراءات المسافرين والمواطنين حيث تم تجديد 5 آلاف و72جواز سفر للمواطنين خلال النصف الأول من العام الجاري، وإنجاز 317 ألفاً و182 معاملة إذن دخول وإقامة.

وأنهت "إقامة دبي" في ستة أشهر الأولى من هذا العام 9 ملايين و501 ألف و512 معاملة أذونات الدخول والإقامة، فيما بلغ عدد معاملات الإقامة والتي تنوعت بين إصدار وتجديد، إلى 2 مليون و118 ألفاً و19 معاملة، في حين بلغ عدد معاملات أذونات الدخول 7 ملايين و383 ألفاً و493 معاملة.

وأنجز قطاع الجنسية في إقامة دبي 30 ألفاً و87 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري منها ألف و167 معاملة أنجزها مركز السعادة في مستشفى لطيفة والتي تنوعت بين إصدار شهادة ميلاد وإصدار جواز سفر للمواليد الجدد "المواطنين"، حيث دعت إقامة دبي المواطنين من التأكد من صلاحية جوازات سفرهم وخصوصاً خلال الإجازات والعطلات الرسمية لتفادي التأخر عن الرحلات أو تعرضهم للعوائق عند وصولهم إلى معظم الدول الأخرى.

كما تلقى مركز اتصال خدمة "آمر" 580 ألفاً و846 مكالمة خلال النصف من عام 2019 تضمنت خدمات الرد الآلي حول بعض الخدمات ومنها الاستفسار عن إنجاز المعاملات والمحادثات الإلكترونية، فيما تلقت "إقامة دبي" عبر خدمة "تواصل مع المدير العام" ألفين و421 رسالة بريد الكتروني خلال الأشهر الست الأولى من عام 2019 تنوعت بين الاستفسارات والملاحظات وطلبات الحصول على إذن دخول وإقامة، بالإضافة إلى رسائل الشكر والثناء.

وأظهرت إحصائيات منصة "المسرعات القانونية" بإقامة دبي، التي تندرج تحت إدارة الشؤون القانونية تحت إشراف ومتابعة العميد دكتور علي بن عجيف الزعابي المستشار القانوني لإقامة دبي، أن عدد المعاملات القانونية خلال النصف الأول من هذا العام وصلت إلى 13 ألفاً و376 معاملة قانونية تنوعت ما بين الاستشارات القانونية والتوفيق والمصالحة وطلبات الجهات القضائية والقانونية، وتهدف هذه المنصة إلى المساهمة في تسريع وتيرة عملية التطور الحكومي والتي جعلت من الخدمات القانونية خدمات ذكية تستشرف المستقبل.