المنظمة العربية للطيران المدني والمجموعة الأفريقية تبحثان دعم مرشحة الإمارات لـ "الأيكاو"

بحث وفد المنظمة العربية للطيران المدني برئاسة معالي الشيخ سلمان الحمود الصباح رئيس المنظمة، مع سعادة غابريل ليسا رئيس المنظمة الأفريقية "الأفكاك"، سبل تعزيز التعاون المشترك والتي تصب في دعم نمو منظومة الطيران المدني الدولي، وذلك بحضور سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء دعم الملف الانتخابي للكابتن عائشة الهاملي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة الدولية للطيران المدني "الأيكاو" التابعة للأمم المتحدة، ومرشحة المجموعة العربية ودولة الإمارات لرئاسة مجلس "الأيكاو".

وأكد سعادة سيف محمد السويدي الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات متمثلة في الهيئة العامة للطيران المدني والمنظمة العربية للطيران المدني، في تقوية أواصر العلاقات المشتركة بينهما وبين منظمة الطيران المدني لدول أفريقيا، وبناء رؤية موحدة تخدم الأهداف المشتركة.

وأضاف أن التعاون المستمر بين المنطقتين رفع من وتيرة الربط الجوي، وساهم في تنويع وتوسيع شبكة الخطوط الجوية، إضافة إلى إرساء دعائم سياسة فتح الأجواء بين المجموعة الأفريقية والدول العربية.

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وأضاف السويدي: "سعدنا بمناقشة دعم الملف الانتخابي للكابتن عائشة الهاملي والذي يجسد المكانة المرموقة لدولة الإمارات في قطاع الطيران العالمي ودورها في منظمة الطيران الدولي"، مؤكداً أن زيادة التمثيل الدولي للمرأة الإماراتية في المنظمات الدولية الكبرى هو نتيجة لسياسات الدولة التي تشجع تمكين المرأة، لتتبوأ أعلى المناصب القيادية في المحافل الدولية".

وشارك في اللقاء سعادة عبد النبي منار المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، والكابتن عائشة الهاملي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الطيران الدولي، وسعد العتيبي المتحدث الرسمي للمنظمة، وسعيد السويدي من الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة.

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