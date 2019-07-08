محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة "أبوظبي الرياضي"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة "مجلس أبوظبي الرياضي" برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان.

ونص القرار على عضوية كلّ من أصحاب السعادة والسادة، الدكتور يوسف الشيبة، خميس الشرياني، ومحمد حمد جابر الهاملي، ومحمد ثاني مرشد الرميثي، والدكتور عارف سلطان الحمادي، وعبدالله عبد العالي عبدالله الحميدان، ومحمد إبراهيم محمود المحمود، وسويدان راشد الظاهري.

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