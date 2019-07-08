أعرب المدربون الدوليون المشاركون في فعاليات الدورة الثانية من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي عن سعادتهم الكبيرة بقيامهم بالتدريب من خلال الورش الدولية المتخصصة في فنون المسرح المختلفة، وذلك من خلال فيديوهات أرسلوها من بلادهم حيث يتم عرضها على الصفحة الرسمية لملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي على الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي، وكانت إدارة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي قد اتفقت مع مجموعة متميزة من المدربين الدوليين المتخصصين في فنون المسرح لإقامة مجموعة من الورش الفنية ضمن فعاليات الدورة الثانية من الملتقى،

يقول المدرب الهندي ( sandip) والذي يقيم ورشة في الرقص الدرامي انه سعيد جدا لأنها زيارته الأولى لمصر وأنه فخور بنقل خبراته التي اكتسبها من عمله مع كبار نجوم بوليود بالهند إلى الشباب المصري، كما أعرب عن سعادته كون الورشة التي يستعد لها في مصر تتزامن مع أول بطولة مطلقة له في السينما الهندية.

أما النجمة الفرنسية ( Marion Jadot) فتقول من خلال الفيديو الذي تستعرض فيه نماذج من أهم أدوارها في السينما الفرنسية ان فن التمثيل من أكثر الفنون متعة وصعوبة، وإنها ستعتمد في ورشتها التي تقوم على فن الارتجال على تحفيز خيال الممثل وتحكمه في رد الفعل.

كما أشار السينوغراف المغربي ( أمين بودريقة) عن أهمية ورشة السينوغرافيا التي يستعد لتقديمها في مصر لكونها تعتمد على التأثير البصري لجسد الممثل داخل الفضاء المسرحي..

ومن مصر تقيم الدكتورة ( سامية حبيب) الناقدة الكبيرة وأستاذة الأدب بالمعهد العالي للنقد الفني بآكاديمية الفنون ورشة في فن التأليف المسرحي، وقد أعربت د. سامية عن سعادتها البالغة في إقامة هذه الورشة من خلال فعاليات الملتقى، حيث أفادت بأن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يعد من أهم الفعاليات الفنية والثقافية في مصر الان نظرا لأهمية المسرح الجامعي في دفع الحركة المسرحية في مصر بشكل عام، خاصة وانها من خلال متابعتها لحركة المسرح الجامعي في الفترة الأخيرة ترى أن شباب المسرح الجامعي قادرين على تقديم عروض مسرحية جديرة بكل تقدير لما تحتويه من مواهب حقيقية في كافة مفردات العرض المسرحي، وقد أضافت د.سامية حبيب أن ما دفعها إلى تقديم هذه الورشة هو احتياج الوسط المسرحي الشديد إلى كتابات جديدة ونصوص مسرحية حقيقية حيث أن النص الجيد هو الأساس للحركة المسرحية بشكل عام.

أما المخرج البرازيلي ( George Holanda) فيقول ان شغفه بالمسرح الجامعي هو ما دفعه لقبول التدريب في ورشته الخاصة بصناعة العرض المسرحي خاصة وانها في مصر هذه الدولة التي تمثل له سحرا خاصا والتي كان يتمنى زيارتها دائما حتى جائته الفرصة من خلال ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.

ويقول المخرج عمرو قابيل رئيس الملتقى ان الورش الدولية هي الفاعلية الأهم ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى، نظرا لاهتمام شباب المسرح الجامعي بفكرة التدريب الدائم وهو الأمر الذي يبين سر التميز الذي تكون عليه عروض المسرح الجامعي..

يشارك أيضا في الورش الدولية في فنون المسرح كل من المدربة الكورية ( Hong Sunmi ) والتي تقيم ورشة في الرقص الحديث، والكاتب التونسي ( ماهر المحضي) الذي يقيم ورشة في فن الدراماتورج، والفنانة الأردنية ( بثينة بندورة) التي تقيم ورشة في فن العرائس، والفنان الجزائري ( فضيل حدهوم) الذي يقيم (عماد الراهب) الذي يقيم ورشة في حرفية التمثيل