الإمارات للشحن الجوي تواصل تميزها إقليمياً وعالمياً

تواصل "الإمارات للشحن الجوي" تعزيز مكانتها الريادية في صناعة الشحن الجوي. فقد نالت ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات عدة ألقاب عالمية منذ بداية السنة الجارية، وذلك بفضل تميز وجودة الخدمات التي تقدمها لعملائها.

جائزة "سكاي سيل" للجودة

اختارت "سكاي سيل" SkyCell، الشركة الرائدة في توفير حاويات الشحن الجوي، الإمارات للشحن الجوي لنيل جائزتها الأولى للجودة "الناقلة الشريكة الأعلى أماناً" Safest Partner Airline وذلك تقديراً لأدائها المثالي في نقل الأدوية الحساسة للحرارة. وتتعاون الشركتان منذ عامين في شحن الأدوية في جميع أنحاء العالم من دون أن تسجل حادثة واحدة لارتفاع درجات الحرارة أثناء عمليات النقل المشتركة. ونقلت الإمارات للشحن الجوي منذ عام 2016 شحنات الأدوية في حاويات سكاي سيل عبر أكثر من 30 وجهة عالمية من دون أي انحراف في درجة الحرارة، فيما يعد إنجازاً مهماً للاستثمارات في البنية التحتية والعمليات التي نفذتها الناقلة في دبي وعبر شبكتها العالمية لنقل الأدوية.

أفضل ناقلة للشحن الجوي- الشرق الأوسط

حازت الإمارات للشحن الجوي على جائزة "أفضل ناقلة شحن جوي في الشرق الأوسط" في نسخة 2019 من جوائز الشحن الجوي والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد الآسيوية خلال الحفل الذي أقيم في هونج كونج. وتنظم هذه الجوائز سنوياً مجلة "آسيان كارغو نيوز" لتكريم الشركات الرائدة في صناعة النقل والخدمات اللوجستية. ويحدد عملية الترشيح والتصويت لهذه الجوائز أكثر من 15 ألفاً من قراء المجلة. ويعد فوز الإمارات للشحن الجوي انعكاساً حقيقياً لآراء العملاء وصناعة الشحن الجوي عامةً.

الجائزة الماسية- الشحن الجوي

تم الإعلان في وقت سابق من هذا العام عن فوز الإمارات للشحن الجوي بجائزة التميز في الشحن الجوي، التي تنظمها مجلة "إير كارغو وورلد". ونالت الناقلة الجائزة الماسية في فئة المليون طن أو أكثر. وتم اختيار الفائزين بهذه الجوائز حسب التصنيف الذي قدمه أكثر من 1700 شركة في صناعة الشحن الجوي، وذلك استناداً إلى عدة معايير في خدمة العملاء والأداء والقيمة. وتسلط الجائزة الضوء على نجاح النهج الذي يركز على العملاء والذي تتبناه الإمارات للشحن الجوي في تطوير منتجاتها وعروضها المتخصصة.

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أفضل ناقلة عالمية للشحن الجوي- جوائز التميّز

للعام الرابع على التوالي، نالت الإمارات للشحن الجوي جائزة أفضل ناقلة شحن عالمية ضمن جوائز مطار بنغالورو الدولي. فقد نقلت الإمارات للشحن الجوي خلال العام الماضي أكثر من 22 ألف طن من البضائع من بنغالورو إلى وجهات في جميع أنحاء العالم، وتشمل أهم المنتجات التي تنقل جواً الملابس والسلع الهندسية والأدوية الحساسة للحرارة والمنتجات الطازجة سريعة العطب. ومع تشغيل طيران الإمارات ثلاث رحلات يومياً إلى المدينة، بطائرات البوينج 777-300ER، التي توفر حمولة في عنابر الشحن تصل إلى 20 طناً لكل رحلة في كل اتجاه، فإن الناقلة تعد من أهم المساهمين في قصة نمو مطار بنغالورو الدولي والشركات المحلية. وتوفر الإمارات للشحن الجوي أمام الشركات الهندية حلولاً عالمية لا مثيل لها لنقل البضائع من خلال شبكتها المحلية التي تغطي أحمد آباد وتشيناي ودلهي وحيدر أباد وكوتشي وكولكاتا ومومباي وثيروفانانثابورام بالإضافة إلى بنغالورو.

جوائز الجودة- إيطاليا 2019

فازت الإمارات للشحن الجوي بجائزتين ضمن "جوائز الجودة- إيطاليا 2019"، التي يقدمها اتحاد وكلاء الشحن الجوي في إيطاليا أعضاء أياتا. وتُمنح جوائز الجودة في إيطاليا لأفضل المؤسسات أداءً في صناعة الشحن الجوي في إيطاليا. وحصدت الإمارات للشحن الجوي جائزة أفضل ناقلة في فئتين: "العمل وفق الجدول المحدد" و"رضا العملاء".

وتعد الإمارات للشحن الجوي، قسم الشحن التابع لطيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية للشحن في العالم حيث تقدم خدماتها في 155 وجهة عبر قارات العالم الست. ونقلت خلال السنة المالية 2018-2019 نحو 2.7 مليون طن من الشحنات. وتستخدم الناقلة الطاقة التي توفرها طائرات الأسطول البالغ عددها حالياً 269 طائرة حديثة، بما في ذلك 12 طائرة شحن (11 طائرة بوينج 777F وطائرة بوينج 747F). وتدير الإمارات للشحن الجوي محطتي شحن حديثتين في مركزها الرئيس بدبي، وقد طورت حلولاً متخصصة تلائم مختلف الصناعات.