قطاع التجزئة في الكويت مستمر في تسجيل مستويات إشغال عالية وصلت إلى 93٪

لا يزال الطلب على محلات البيع بالتجزئة في الكويت منقسمًا بين المجمعات الشعبية التي تركز على منافذ المأكولات والمشروبات وبين مراكز التسوق الضخمة التي تستمر في إظهار معدلات إشغال مرتفعة للغاية ومستويات تأجير مستقرة، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إي"، كشفت فيه أن أنشطة التطوير في قطاع التجزئة ما زالت مزدهرة، مع توقع تسليم ما يقارب 167،000 متر مربع من المساحات القابلة للتأجير بين عامي 2020 و2021.

وتشير أبحاث "سي بي آر إي" إلى وجود 702،000 متر مربع من مساحات مراكز التسوق القابلة للتأجير في السوق الكويتي في الربع الثاني من عام 2019، والتي تقع تحت تصنيف المراكز الإقليمية الكبيرة أو الضخمة، موزعة عبر ثمانية مراكز قائمة، مع ثلاثة مشاريع إضافية قيد الإنشاء بتاريخ تسليم متوقع في 2021.

في حين تبدو ديناميكيات العرض والطلب إيجابية بشكل عام لقطاع التجزئة في الكويت، إلا أنه ينبغي التحلي بدرجة من الحذر من قِبل المطورين عند الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا.

في هذا السياق قال جيمس لين، رئيس الاستشارات الاستراتيجية في سي بي آر إي الشرق الأوسط: "إن الوجه المتغير لتجارة التجزئة التقليدية، مدفوعًا بالنمو العالمي للتجارة الإلكترونية، يتطلب إدارة واعية من قِبل المالكين والمطورين ومدراء العقارات في الكويت. فقد بدأت أنواع جديدة من المستأجرين بالتفيكر في الاستئجار في مراكز التسوق، وتتصدر الأعمال المؤسسية هذا الاتجاه، حيث تجذبهم ميزة توفر خيارات المأكولات والمشروبات والترفيه لموظفيها."

وحالياً، يبلغ نصيب الفرد من مساحات البيع بالتجزئة في الكويت 0.22 متر مربع، وهي بذلك تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون الخليجي. إضافة إلى ذلك، وصل متوسط مستويات إشغال المراكز التجارية إلى 93٪، وهي نسبة قوية جداً تشير إلى وجود فرص لنمو الطلب على متاجر التجزئة على المدى القصير إلى المتوسط.

وتم تصميم مشاريع التجزئة الإقليمية الكبيرة والضخمة المستقبلية لتكون أكبر من حيث الحجم مقارنة بالمراكز القائمة. ففي عام 2019، تبين أن 50٪ من العرض القائم يقدم مساحات إجمالية قابلة للتأجير تتراوح بين 10،000 و40،000 متر مربع.

واختتم جيمس لين حديثه منوهاً إلى وجود تركيز عل الترفيه البديل في المشاريع الجديدة، حيث تشغل هذه المفاهيم الآن مساحات أكبر من المساحات المخصصة لبيع الأزياء والمأكولات والمشروبات.