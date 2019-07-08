مركز دبي المالي العالمي يعزّز فريقه الإداري بكفاءات وطنية لقيادة نموه المستقبلي

أعلنت سلطة مركز دبي المالي العالمي، الهيئة المسؤولة عن العمليات الإدارية والتشغيلية للمركز المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والتي يقدّر حجم أعمالها في سوق إدارة الثروات والأصول بنحو 424 مليار دولار أمريكي، عن تعزيز فريقها الإداري بكفاءات وطنية تدعم مسيرتها المستمرة للتحول إلى مركز مالي رائد على مستوى العالم.

وقامت سلطة مركز دبي المالي العالمي بإجراء عدة تعيينات وترقيات في مناصب استراتيجية ليشغلها مواطنون إماراتيون من ذوي الكفاءة لقيادة وتوجيه المبادرات الرئيسية التي تدعم رؤية مركز دبي المالي العالمي في تمكين التقنية المالية في المنطقة، وبما ينسجم مع خطط توسيع المركز التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، في يناير 2019، حيث تؤكد هذه التعيينات على توجّه المركز نحو الاستثمار في الابتكار والريادة في مجال التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية الذي يشهد نمواً سريعاً.

وجرى تعيين بيمان العوضي، رئيس التسويق والاتصال المؤسسي ليدير السمعة والمكانة الاستراتيجية للمركز ويقود مشاركاته ومسيرته في التحوّل الرقمي، كما تمت ترقية محمد البلوشي ليتولّى إدارة قطاع التقنية المالية ليقود مسيرة تطوير منظومة "فينتك" في المركز، إضافة إلى ترقية علياء الزرعوني إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات، ورجاء المزروعي إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي لمسرّع التقنيات المالية "فينتك هايف".

وبهذا الصدد، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نجح المركز طوال السنوات الخمسة عشر الماضية في تعزيز مكانته بين أهم المراكز المالية حول العالم وأكثرها تطوراً، وهو أمرٌ لن يتحقق ما لم نضمن أسبقيتنا وريادتنا. ونظراً لارتباط مستقبلنا بالابتكار والتحوّل الرقمي، فإنه يتوجب علينا تعيين الأشخاص المناسبين في المناصب المناسبة للمساعدة في تحقيق هذه الرؤية الطموحة".

وأضاف أميري: "يتسم فريق سلطة مركز دبي المالي العالمي بالاندفاع الدائم نحو التطور والنمو المستمر، ما يؤكد مكانة المركز باعتباره الوجهة المفضّلة للشركات، إضافةً إلى كونه جهة التوظيف الأمثل. إذ نفخر بالبيئة الداعمة التي وضعنها، والتي تمتاز بقدرتها على استقطاب الكفاءات رفيعة المستوى ومساعدتها على النمو ضمن المؤسسة، والارتقاء لبلوغ الأدوار القيادية".

الاعتماد على المبادئ الثمانية لدبي

بما ينسجم مع المبادئ الثمانية لإمارة دبي التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "رعاه الله"، تتطلع سلطة مركز دبي المالي العالمي لضمان رفاه موظفيها عبر مواصلة استقطاب الكفاءات المتميزة، ورعاية العقول المبدعة لتقديم أفكار مبتكرة تدعم نجاح المركز. وتولي سلطة المركز المالي أهمية كبرى للتنويع الاقتصادي، وتسعى لتشكيل ودخول مجالات جديدة. كما يبذل المركز جهوداً كبيرة لضمان مستقبل آمن لموظفيه، وتعزيز إمكانيات الجيل المستقبلي منهم.

الارتقاء بمستوى الخبرات الرقمية

يأتي بيمان العوضي بخبرة تزيد على 20 عاماً في مجال التسويق والاتصال المؤسسي إلى سلطة مركز دبي المالي العالمي، مع تركيز خاص على التسويق الرقمي، حيث عمل مع هيئات حكومية ومؤسسات متعددة الجنسيات مثل "مارس إنك"، و"بيبسي كو" وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومجلس دبي الرياضي. وتسهم خبرته في الإنتاج والإخراج السينمائي، التي اكتسبها عبر مشاريعه التجارية المتميزة في تعزيز المبادرات التسويقية للمركز عبر الاستخدام الأمثل للوسائط المتعددة.

ومنذ انضمامه إلى سلطة مركز دبي المالي العالمي، كوّن العوضي فريقاً متميزاً يضم خبراء في مختلف جوانب التسويق والاتصال المؤسسي، ما ساهم في تعزيز القدرات الرقمية للمركز لتشمل تحليل البيانات واستراتيجية المحتوى والإعلانات.

تطوير تقنيات مبتكرة

يعتبر الابتكار أساس التزام مركز دبي المالي العالمي بريادة مستقبل القطاع المالي، حيث يوفر بيئة مواتية للتقنية المالية وشركات رأس المال المغامر ما يؤكد المكانة المرموقة لدبي باعتبارها سوق التقنية المالية الأكثر شمولاً في المنطقة، وواحدة من أفضل عشرة مراكز عالمية في مجال التقنية المالية. ويولي مركز دبي المالي العالمي هذا القطاع أولوية قصوى، حيث يضم حوالي 100 شركة مسجلة عاملة في مجال التقنيات المالية، تتخذ منه قاعدة إقليمية لاغتنام الفرص الكامنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وفي سياق متصل، تمت ترقية محمد البلوشي ليتولى منصب رئيس قطاع التقنية المالية، من منصب المدير الأول للشؤون المؤسسية ومزوّدي الخدمات في مركز دبي المالي العالمي، وسيعمل في منصبه الجديد على تعزيز منظومة التقنية المالية في المركز.

وحقق البلوشي في منصبه الجديد التوافق بين عروض المركز في مجال التقنية المالية واحتياجات قطاع الشركات الناشئة في دولة الإمارات، ما أدى إلى طرح خطط ترخيص بإعانات مالية، وعرض أكثر تكاملاً لشركات التقنية المالية. وكان للبلوشي دور رئيسي في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كوجهة متميزة للتقنية المالية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة والهند. ويتمتع البلوشي بخبرة تزيد على عشر سنوات في العمل مع مؤسسات مالية رائدة مثل "باركليز" و"ستاندرد تشارترد" وبنك "لويدز تي إس بي"، ويشارك حالياً في برنامج قيادة بمعهد التمويل الدولي المتخصص بإعداد قادة المستقبل الشباب حول العالم في المجال المالي.

تعزيز تنوّع الكفاءات والمواهب

وضعت دولة الإمارات نصب عينيها هدفاً طموحاً للانضمام إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم من حيث المساواة بين الجنسين بحلول عام 2021. وجرى سنّ قانون جديد عام 2018 لتعزيز نسبة المشاركة النسائية في مجالس الشركات المُدرجة إلى نسبة 20% بحلول عام 2020. ويلتزم مركز دبي المالي العالمي بالتعهدات التي أطلقتها الدولة لتحقيق التنوّع ومكافحة التمييز.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، بلغ معدّل نمو القوى العاملة في سلطة مركز دبي المالي العالمي 23%، ويشكل مواطنو الدولة نسبة 40% من إجمالي هذه الكوادر. وبلغت نسبة المواطنين في الإدارة العليا لسلطة مركز دبي المالي العالمي نسبة 55%. وفيما يخص المناصب في سلطة مركز دبي المالي العالمي، بلغت نسبة العاملين من النساء والرجال 57% و43% على التوالي.

تمكين المرأة في مناصب قيادية

يؤكد مركز دبي المالي العالمي على التزامه المستمر بالتطوير المهني، ويعمل على دعم كبار أعضاء الفريق في سلطة مركز دبي المالي العالمي. وبفضل حضورها الرئيسي ضمن فريق مركز دبي المالي العالمي على مدى عشر سنوات، تولّت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات، منصباً قيادياً تشرف فيه على عدد من الوظائف الداخلية، مثل تكنولوجيا المعلومات والمشتريات والإدارة والتطوير المؤسسي والعلاقات الحكومية والخدمات الحكومية وخدمات التسجيل. وتضمن الزرعوني، في منصبها، توافق العمليات التشغيلية الداخلية لمركز دبي المالي العالمي لدعم تنفيذ أهداف واستراتيجية المركز 2024، كما قادت التحول الرقمي لعملية التسجيل في المركز، بما في ذلك أتمتة الخدمات الحكومية في المركز. وتشارك الزرعوني في عدة برامج إدارية رفيعة المستوى من بينها "برنامج القادة الشباب" من مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

أما رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لمسرّع التقنيات المالية "فينتك هايف"، فقد بدأت مسيرتها المهنية في سلطة مركز دبي المالي العالمي بمنصب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات عام 1020. وتشرف المزروعي على أول مسرّع للتقنيات المالية في المنطقة يجمع بين المؤسسات المالية والهيئات الحكومية وشركاء التكنولوجيا وروّاد الأعمال لتطوير تقنيات تفيد القطاع المالي بأكمله.

وتلعب المزروعي دوراً هاماً في التوعية وتسهيل بناء الشراكات في الأسواق الناشئة في مجال التقنية المالية، مثل الصين والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا. وتحمل رجاء المزروعي عضوية المجلس الاستشاري لكلية هارفارد لإدارة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، والذي يتخذ من بوسطن مقراً له، كما أنها نائب رئيس نادي دول مجلس التعاون الخليجي في كلية هارفارد لإدارة الأعمال.

رحلة مستمرة من النمو والتطوّر

تأتي التعيينات والترقيات الاستراتيجية في وقت يوجّه مركز دبي المالي العالمي مساعيه نحو مواصلة الريادة العالمية، حيث يمتاز بموقع فريد يتيح له تجميع المعارف والكفاءات المالية، عبر الدورات التدريبية المهنية ومساقات التعليم العالي عالمية المستوى التي يقدمها لموظفيه. وتعتبر الأكاديمية في مركز دبي المالي العالمي من الركائز الأساسية التي تثبت التزامه بتنمية الكوادر البشرية في المنطقة، والتي تتكامل مع منظومة المركز عبر توفير الكفاءات المهنية ودعمها، فضلاً عن دورها الهام في استقطاب الكفاءات إلى سلطة مركز دبي المالي العالمي والقطاع المالي بشكل عام.