الامارات | تعرّف إلى حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف إلى حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس غداً، رطباً صباحاً شمالاً، مع احتمال تشكَل ضباب خفيف يصبح غائماً جزئياً، فيما تتكوّن بعض السحب شرقاً بعد الظهر، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية غرباً، وشرقية شرق الدولة، معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي على معظم المناطق، مصحوباً بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً إلى أن الطقس غداً سيكون غائماً جزئياً إلى صحواً بوجه عام، بينما تصبح الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب صباحاً، ويصبح متوسط الموج ظهرا في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

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وأشار المركز إلى أن طقس الخميس سيظل غائماً جزئياً إلى صحواً بوجه عام، كما تبقى الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن حالة الطقس نهاية الأسبوع، توقع المركز أن يكون يوم الجمعة صحواً إلى غائماً جزئياً، مع ظهور بعض السحب على الجبال شرقاً بعد الظهر، فيما تظل الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يبقى بدوره خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.