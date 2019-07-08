الامارات | مندوب مبيعات يهدد مقرضه بالقتل إذا طلب أمواله

شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مبيعات يهدد مقرضه بالقتل إذا طلب أمواله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، التحقيق مع مندوب مبيعات من جنسية دولة آسيوية، 44 سنة، بتهمة تهديد آخر بالقتل إذا طلب منه تسديد المبالغ التي أقرضه إياها.

وأفاد الشاهد الذي يحمل الجنسية نفسها، في تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأنه كان بصحبة المجني عليه، عندما طلب من المتهم سداد ما عليه من مال، أقرضه ووالده إياه سابقاً، إلا أن المتهم قابل هذا الطلب بثورة من الغضب، وهدد المجني عليه قائلاً: "إذا طلبت أي نقود أخرى فسوف أقتلك"، مضيفاً: "ذكر المتهم أن والده يعمل لدى شخصية مهمة، ولذلك لا يستطيع أحد أن يمسه بأذى".

وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية التهديد، مطالبة بمعاقبته بأشد عقوبة طبقاً لمادتي الاتهام.