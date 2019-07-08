"الأرصاد": لا تأثير لزلزال إيران على الدولة

رصدت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، التابعة للمركز الوطني للأرصاد، الساعة 11:00 من صباح اليوم، زلزالاً بلغت قوته 5.2 على مقياس ريختر وقع على عمق 10 كيلومترات غرب إيران، فيما أكد المركز أن الزلزال ليس له تأثير على الدولة بسبب قوته المتوسطة ووقوعه على مسافة بعيدة منها.

وأضاف المركز ،في بيان له، أن الزلزال وقع بالقرب من الحدود الكويتية، حيث كان محسوساً في دولة الكويت.

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