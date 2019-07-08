معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان يشهد الحفل الختامي لمسابقة "ديجيتال ويز" في دلما مول

بحضورمعالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان. اختتم دلما مول، أحد أكبر مراكز التسوق في أبوظبي وأحد أهم الرموز الرائدة في الإمارة، النسخة الأولى من مسابقة اليوتيوب "ديجيتال ويز". بحفل ختامي كبير في الردهة الرئيسية للمركز التجاري. احتفل دلما مول في الحفل الختامي بأفضل 10 محتويات تم تقديمها من قبل الطلاب (تم اختيار المحتوى الفائز بناءً على نسبة المشاهدات والمشاركات). ولتعزيز روح الاحتفال حضر الحفل أيضاّ أعضاء هيئة التدريس إدارات المدارس وعائلات الطلاب.

حصلت كلا من روان و ريان فهمي من مدرسة الوردية الخاصة على المركز الأول، وفازت الأختان بقسائم تسوق من دلما مول بقيمة 20،000 درهم. وحصد المركز الثاني محمد أحمد إبراهيم من مدرسة جيمس وينشستر وفاز بقسائم تسوق بقيمة 7500 وفي المركز الثالث سوجيت من مدرسة برايت رايدرز وحصل على قسائم تسوق بقيمة 3000 درهم. بالإضافة إلى ذلك تم منح 7 متسابقين أخرين قسائم تسوق بلغ مجموعها 7000 درهم.

المسابقة الأولى من نوعها التي تستخدم منصة اليوتيوب ببراعة لبث مقاطع الفيديو التي تناولت مواضيع تلهم الجيل الشاب، مثل حب الطبيعة وحب دولة الإمارات العربية المتحدة والذكاء الاصطناعي وسنة التسامح وغيرها الكثير؛ في حين امتلأت قناة اليوتيوب الخاصة بدلما مول بمحتوى تم إنشاؤه بواسطة الطلاب، مما أدى إلى عرض جماعي لأكثر من مليون مشترك في قناة دلما مول، كانت الأرقام دليلًا واضحًا على نجاح مسابقة "ديجيتال ويز" والتي تهدف إلى نشر فكرة بين الجيل الجديد عن كيفية إستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل صحيح وإعطائهم فرصة للتعبيرعن آرائهم.

وفي هذا السياق صرح السيد بوبندر سينج، المدير العام والمدير المالي، في دلما مول، قائلاً: " كنا متحمسين للغاية مثلنا مثل الطلاب المشاركين. كان هدفنا تشجيع الطلاب ومنحهنم منصة رقمية لابتكاراتهم وأفكارهم، وأنا سعيد للغاية بالحماس الذي أبداه الطلاب والمدارس للمشاركة في النسخة الأولى من "ديجيتال ويز". كان هناك عدد كبير من المشاركات في المسابقة الإبداعية لتطوير المحتوى عبر الإنترنت، وتم إيصال الهدف المتمثل في تثقيف وتشجيع الطلاب لإنشاء محتوى صحي والاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي. تعتبر المشاركة الرائعة والمدهشة على قناة اليوتيوب الخاصة بدلما مول انعكاس واضح لجهود الطلاب والمدارس وأولياء الأمور".

منذ أن تم الإعلان عن مسابقة "ديجيتال ويز" وقد كانت المسابقة محط إهتمام العديد من المدارس والطلاب. تهدف المسابقة التي نظمها دلما مول إلى منح منصة للمواهب الشابة للتعبيرعن آرائهم. وشارك في المسابقة أكثر من 103 طلاب كان من ضمنهم 10 فائزين محظوظين حصلوا على قسائم تسوق بقيمة 37,500 درهم.