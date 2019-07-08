«في إف إس غلوبال» يعالج 200 مليون طلب تأشيرة، بمعدل 100 مليون طلب خلال السنوات الأربع الماضية

الشريك الرائد في مجال تقديم الخدمات بعقود خارجية لمعالجة طلبات التقديم على التأشيرة وحلول التقنية للعديد من الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، وحققت رقم قياسي آخر يضاف على سجلها الزاخر بمعالجة 200 مليون طلب تأشيرة. وقد عالجت الشركة التي أْنشأت في عام 2001، أول 100 مليون طلب تأشيرة في مايو 2015. ومنذ ذلك، عالجت الشركة 100 مليون طلب خلال فترة قياسية مدتها أربع سنوات.

ففي عام 2018، عالجت «في إف إس غلوبال» 26.7 مليون طلب على مستوى العالم، وهذا يعد أكبر عدد من طلبات التأشيرات التي تمت معالجتها خلال سنة واحدة فقط، وبهذا تكون الشركة قد سجلت زيادة بنسبة 16 في المائة في كل عام.

وبهذه المناسبة، قال زوبين كاركاريا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «في إف إس غلوبال»: "نحن نفخر بهذا الإنجاز المتمثل في معالجة 200 مليون طلب التأشيرة، حيث تمت معالجة 100 مليون طلب تأشيرة خلال السنوات الأربع الماضية. ونفخر بتعاوننا مع 62 حكومة نقدم الخدمات لها، 18 حكومة منها تمت إضافتها إلى القائمة خلال السنوات الأربع الماضية، مما يشير إلى مدى الثقة والمصداقية التي بنيناها منذ أن بدأنا هذه الرحلة في عام 2001. وما زلنا ملتزمين بمواصلة تقديم الخدمات التي بدورها توفر السهولة والراحة لعملائنا في مراكز التقديم، واصرارنا على تطوير حلول مبتكرة لخدمات طلب التأشيرة."

طرحت الشركة خلال فترة توسعها السريع في العالم، حلول ثورية في قطاع معالجة التأشيرات والتي وفرت سهولة وموثوقية ومرونة أكبر في الخدمة. مثل: طلب تأشيرة من على عتبة بابك، ومراكز تقديم طلبات التأشيرة على جوالك، وأول خدمة محادثة آلية للتأشيرة ViVA وغيرها من الخدمات التي تم تقديمها في السنوات الأخيرة. وفيما يتعلق بإجمالي سوق التأشيرات (شاملة عقود "الاستعانة بمصادر خارجية" وبدون "الاستعانة بمصادر خارجية")، تبلغ حصة شركة «في إف إس غلوبال» 15%. وفي جميع أنحاء العالم، يوجد ما يصل إلى 50 شركة تقدم خدمات بعقود خارجية لمعالجة طلبات التقديم على التأشيرة، وكلهم جميعاً يملكون حصة سوقية مماثلة لما تملكه شركة «في إف إس غلوبال» لوحدها.

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تمتلك «في إف إس غلوبال» اليوم شبكة كبيرة لفروعها تضم ​​أكثر من 3000 مركز تقديم طلبات يعمل في 147 دولة. بالمقارنة مع بدايتها مع حكومة واحدة وثلاثة مراكز لتقديم طلبات التأشيرة في بلد واحد، وهو الهند، وذلك في عام 2001. وتواصل شركة «في إف إس غلوبال» البحث عن فرص أحدث في مجال الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات التأشيرات والعملاء، وهي شريحة ناشئة تحمل إمكانات واسعة.

لقد نجحت الشركة في إدارة هوية هذه الإجراءات الكبيرة بالعدد والحجم وبرامج المواطن لحكومات مثل: جنوب إفريقيا وروسيا والهند والإمارات العربية المتحدة والعديد من البلدان الأفريقية. تتعلق هذه البرامج بخدمات إدارة الهجرة والجنسية مثل تصاريح الإقامة وتسجيل الأجانب وتراخيص القيادة وشهادات الميلاد ورخص المحلات وجوازات السفر الإلكترونية وما إلى ذلك. تدير الشركة أيضًا 78 مركزًا لتقديم خدمات جوازات السفر والقنصلية لأربع حكومات في 20 دولة حول العالم.