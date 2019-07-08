’براري للموارد الطبيعية‘ تعزّز أسطولها عبر صفقة جديدة مع ’شاحنات رينو‘

تسلّمت ’براري للموارد الطبيعية‘، الشركة الرائدة لإدارة الغابات والحياة البرّية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثلاث شاحنات ’رينو‘K جديدة أضافتها إلى أسطولها الحالي.

وتلعب ’براري للموارد الطبيعية‘ دوراً حيوياً في الحفاظ على الغابات والحياة البرّية في الإمارات وإدارتها بشكل فعّال، مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات وأكثرها تطوّراً بهدف المساعدة في الترويج للقيَم التاريخية والوظيفية والثقافية للبيئة الطبيعية.

وكانت ’براري للموارد الطبيعية‘ قد قامت بشراء شاحناتها الأولى من نوع ’رينو‘ – طراز K440 T6x4 – في العام 2017، وعملت الآن على تحديث أسطولها عبر شراء الطرازات الأحدث المتمثّلة بشاحنة واحدة K460 T6x4 وشاحنتين K440 P6x6. ومن بين الأسباب التي أدّت إلى اختيار هذه الطرازات هي إنها تتمتّع بمستويات خلوص أرضي عالية مع زاوية دنو قدرها 32 درجة، مما يجعلها مثالية للعمل في مجال إدارة الغابات.

يتم تزويد مجموعة شاحنات K المخصَّصة للإنشاءات الثقيلة بأحدث الخصائص والتقنيات. وهي تأتي مجهَّزة بمحرّك سعة 13 ليتراً وتتمتّع بسعة قدرها 120 طناً وتضم نظام نقل حركة ممكنن، إلى جانب قدرات الدفع بجميع العجلات (AWD) التي توفر الطاقة الكاملة إلى جميع العجلات، الأمر الذي يجعل من هذه الشاحنات مثالية للاستخدام في أعمال المهام الثقيلة. وتعزّز قدرات هذه الطرازات إمكانية التعامل بشكل ملائم مع الدروب الوعرة التي تميّز التضاريس الأرضية في الأمارات العربية المتحدة.

تعليقاً على الصفقة الجديدة، قال غسان فارس، مدير المشتريات في شركة ’براري للموارد الطبيعية‘: "لقد أعجبتنا كثيراً شاحنتنا الأولى من نوع K440 T6x4 ليس فقط من ناحية أدائها، بل أيضاً بالمستوى الرائع من خدمات ما بعد البيع التي تقدّمها ’المسعود‘، إضافة كذلك للضمان الممتاز طويل الأمد من الشركة. وهذه العوامل جعلت ’شاحنات رينو‘ الخيار الطبيعي لنا عندما قرّرنا توسعة أسطولنا من الشاحنات."

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تتميّز الشاحنات الجديدة بالكفاءة في استهلاك الوقود، مما يجعلها من ضمن الخيارات الأكثر رفقاً بالبيئة في السوق، وذلك توافقاً مع قيَم العلامة التجارية لشركة ’براري للموارد الطبيعية‘. وأضاف فارس يقول: "لقد أُعجِبنا أيضاً بكفاءة استهلاك الوقود التي تميّز الشاحنات الجديدة، الأمر الذي جعلها جذّابة أكثر خصوصاً وإننا نبحث دوماً عن طرق تساعدنا في تخفيض بصمتنا الكربونية."

من جهته، قال غييوم زيمرمان، المدير التجاري في شركة ’شاحنات رينو الشرق الأوسط‘: "نعتز باستمرار تقديمنا للدعم إلى شركة ’براري للموارد الطبيعية‘ والجهود الكبيرة المشكورة التي تقوم بها بهدف حماية البيئة وتعزيزها أكثر."

أما محمد زفتاوي، مدير عام شركة ’المسعود للمركبات والمعدّات التجارية‘، فقال: "تُعدّ ’المسعود‘ أيقونة في قطاع السيارات بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ ما يزيد عن أربعة قرون من الزمن. وقد ساعدنا واقع أننا الوكيل الحصري لـ’شاحنات رينو‘ في أبوظبي بأن نوفر خدماتنا الممتازة لعملائنا، وقدأصبحت الآن لائحة العملاء لدينا تضم مجموعة مختلفة من المؤسّسات، بدءً من الدوائر الحكومية والدفاع المدني وصولاً إلى الشركات الصناعية والتجارية."

وتابع قائلاً: "إن الخبرات الكبيرة التي كسبناها على مدى العقود الماضية في مجال مبيعات السيارات وخدمات ما بعد البيع في دولة الإمارات قد مكّنتنا من منح العملاء أعلى معايير الخدمات الاحترافية. إلى جانب هذا، فإن شاحنات المهام الثقيلة المتوفرة لدينا الآن تضم أسطولاً مناسباً تماماً من المركبات التي تتميّز بالاستدامة والرفق بالبيئة، ونحن نتطلّع قُدُماً لتوفير الدعم الكامل لصالح شركة ’براري للموارد الطبيعية‘ على مدى الأشهر والسنوات القادمة."