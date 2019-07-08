ملتقى القيادات الجامعية العرب يختتم اعماله بالقاهرة

اقامت المنظمه العربية للتنمية الادارية مساء اليوم بالتعاون مع اتحاد الجامعات بجامعة الدول العربية الملتقى العربي الأول للقيادات العربية .

قال الدكتور حسين المهدى عميد الخدمات الاكاديمية المساندة في جامعة الشارقة : يأتي هذا المؤتمر في وقت تحتاج فيه الجامعات في الدول العربية لتبادل الخبرات في مجال وضع استراتيجيات تتلائم مع تطورات العصر من تكنولوجيا التعليم والتعلم الى متطلبات الاعتماد الاكاديمي والتصنيف .

اضاف المهدي : " كما يأتي هذا المؤتمر في وقت تحتاج فيه جامعاتنا لبذل المزيد من الجهد في اعادة صياغة مخرجات البرامج التعليمية في الجامعات بما يتلائم مع حاجة السوق وخاصة في سد حاجة السوق في الوظائف الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والامن الالكتروني ، وقد شرفت بإلقاء محاضرة عن تجربة جامعة الشارقة في مواجهة تحديات التي تواجه التعليم العالي " .

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