مطعم كارين الراقي يحتفل باليوم الوطني الفرنسي

احتفلوا باليوم الوطني الفرنسي هذا الشهر لدى "كارين" الذي يقيم بمناسبة هذه الذكرى السنوية سهرتين غنائيتين مباشرتين مساء الخميس 11 يوليو والأحد 14 يوليو. تحيي السهرة المغنية الفرنسية أنابيل فيلتري ودي جي جوليان في أجواء المطعم المفعمة بالبساطة الدافئة والنابضة بالحياة.
يوافق اليوم الوطني الفرنسي "لو كاتورز جوييه (le 14 Juillet / 14 يوليو) والمعروف أيضًا باسم "يوم الباستيل"، الذكرى السنوية لاقتحام الباستيل خلال الثورة الفرنسية. تُحيى هذه الذكرى على نطاق واسع في البلدان الناطقة باللغة الفرنسية، ويتم قضاء هذه المناسبة عادة برفقة الأحبة والأصدقاء والعائلة.
سيقّدم كارين فرصتين للإحتفال هذا العام ابتداءً من الساعة 7 مساءً يومي 11 و14 يوليو، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بوقتهم تحت العريشة التي تم افتتاحها حديثًا، على ألحان الموسيقى الفرنسية الأصيلة، والتلذذ بالمأكولات الفرنسية المتوسطية التي لا تقاوم، في أجواء حميمية مريحة.
تقدم العريشة خيارًا بديلًا لهذه المناسبة مع إمكانية تناول الطعام في الهواء الطلق في التراس الخارجي العصري أو ضمن تصاميم المطعم الداخلية الأنيقة. ينقل "كارين" صورة تحاكي نمط الحياة الفرنسية المتوسطية إلى مشهد الضيافة في دبي، مع الأطباق المميزة والأجواء المفعمة بالحيوية، ليصبح الوجهة المثالية الأكثر تفضيلًا لأي مناسبة.
الموقع الإلكتروني: www.dubaigolf.com/carine
رقم الهاتف: 4179885-04
البريد الإلكتروني: [email protected]
المواعيد:
الفطور: الجمعة والسبت: من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً
الغداء: يومياً من الساعة 12:00 ظهراً وحتى 3:00 بعد الظهر
العشاء: من الأحد إلى الأربعاء: من الساعة 7:00 مساءً وحتى 10:30 ليلاً،
من الخميس إلى السبت: من الساعة 7:00 مساءً وحتى 11:00 ليلاً
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