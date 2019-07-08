أعلنت ’أستون مارتن‘ عن افتتاح ثالث صالات عرضها الفاخرة في منطقة الخليج العربي بمدينة الخُبر، وذلك في إطار مساعي العلامة المتواصلة لتعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.‏

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كانت هذه تفاصيل خبر أستون مارتن تعزز حضورها القوي في المملكة العربية السعودية مع افتتاح صالة عرض ثالثة في مدينة الخُبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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