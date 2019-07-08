الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بإنشاء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإمارة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا بإنشاء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة. ويقضي المرسوم الأميري رقم / 19 / لسنة 2019م، بأن تنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة أكاديمية متخصصة بالعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة تسمى: " الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري "، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري اللازم لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها. Advertisements ووفقا للمرسوم الأميري يكون مقر الأكاديمية في مدينة خورفكان في إمارة الشارقة. ويصدر قانون بتنظيم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وأهدافها واختصاصاتها وشؤونها كافة. ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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