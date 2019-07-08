الامارات | قرارات تنسيقية لانتخابات "الوطني" في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات تنسيقية لانتخابات "الوطني" في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة إمارة الشارقة المسؤولة عن ملف إدارة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، في الشارقة، اجتماعاً اليوم، للتنسيق مع البلديات فيما يتعلق بوضع شروط الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية مراقبة الضوابط و القواعد المقررة للعملية الانتخابية، مع مراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.
وتتشكّل لجنة إمارة الشارقة من المستشار عيسى سيف حنظل بني تميم (رئيساً) وعضوية كل من العقيد/ عمر سلطان بو الزود، نورة عبد الله الشامسي، ثاني هزيم سالم السويدي، فهد علي شهيل القحطاني.
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