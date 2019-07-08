30 ساعة تعلّم ذاتي وامتحان ختامي في 3 سبتمبر لطلبة «النقل» غير الناجحين

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحان الإعادة لطلبة الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة الذي يبدأ غداً الثلاثاء سيكون إلكترونياً، محددة في الوقت نفسه عدداً من الإجراءات المتبّعة لتطبيقه، فيما أرفقت مقررات الامتحان أمس على موقعها الإلكتروني.

كما حددت الوزارة الفترة الزمنية لبرنامج «تمكين» الذي يمتد من منتصف يوليو لغاية نهاية أغسطس المقبل. و«تمكين» هو برنامج «الإعادة» الذي يستهدف الطلبة من الرابع إلى الحادي عشر الذين لم ينجحوا في 3 مواد دراسية أو أقل. ويتوجب على الطلبة استكمال 30 ساعة تدريبية من التعلّم الذاتي خلال المدة المحددة عبر بوابة التعلّم الذكي، ليتمكنوا بعد ذلك من تأدية الامتحان مع بداية العام الدراسي المقبل بدءاً من 3 سبتمبر وتحقيق درجة الاجتياز للانتقال إلى الصف الأعلى.

وأوضحت الوزارة في تعميم للمدارس الحكومية أمس أنها ستطبّق امتحان الإعادة لطلبة الثاني عشر من 9 إلى 11 يوليو. ويستهدف الامتحان نوعين من الطلبة الراسبين في 3 مواد دراسية فأقل من مواد المجموعة «أ» والغائبين عن مادة دراسية أو أكثر عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث. ويطبق الاختبار إلكترونياً من نظام الاختبارات المركزي (سويفت أسيس) لجميع طلبة التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة. كما أتاحت للطلبة تدريبات على نظام سويفت أسيس في المدارس.

أما نظام الإعادة من خلال برنامج «تمكين» للطلبة من الرابع إلى الحادي عشر في مختلف مسارات المدرسة الإماراتية، فيستهدف أيضاً الطلبة الراسبين في 3 مواد دراسية فأقل من مواد المجموعة «أ». ويركز البرنامج في بوابة التعلّم الذكي على أربع مواد دراسية هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم بفروعها. أما بقية مواد المجموعة «أ» فهي متاحة من خلال الكتب المدرسية ومصادر التعلّم الأخرى.

وينفذ «تمكين» من خلال برنامج بوابة التعلم الذكي، ويوفر للطلبة وسائل للتعلم الذاتي للمهارات والمعارف من خلال دروس تعليمية وفيديوهات مساندة وأسئلة تقييمية.

كما يخضع الطلبة في بداية العام الدراسي الجديد لامتحان ورقي مواز لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث، في مواد الرسوب على أن ينفذ الامتحان في مدارس الطلبة نفسها، وعممت الوزارة أمس جدول امتحان برنامج «تمكين» الذي يبدأ في 3 سبتمبر لجميع الطلبة من الرابع إلى الحادي عشر، وينتهي في الخامس منه.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتطلب دخول الطلبة مرحلة التقييم الختامي استكمال 30 ساعة تدريبية على الأقل، خلال يوليو وأغسطس، لافتة إلى أن ترفيع الطالب للصف الأعلى يعتمد على نتيجة الامتحان مع بداية العام الدراسي الجديد.