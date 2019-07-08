«ضواحي الشارقة» تنظم محاضرات عن مكافحة المخدرات

الشارقة (الاتحاد) دعت أربعة من مجالس الضواحي التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى وهي مجالس ضاحية الصبيحية في خورفكان والبستان في الذيد والرحمانية ومغيدر بمدينة الشارقة إلى أهمية دور الأسرة ومتابعتها لأبنائها المعنية بغرس القيم وتحصينهم تجاه الأخطار كافة. وأكدت مجالس الضواحي على الدور الريادي للأسرة كونها الراعي الأساسي للأبناء لوقايتهم من المخاطر كافة ومنها آفة المخدرات.

جاء ذلك خلال المحاضرات التي جرى تنظيمها بمقرات الضواحي بحضور رؤساء مجالس الضواحي وأهالي الضواحي.

وتناولت المحاضرات التي جرى تنظيمها بالتعاون مع الإدارة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حماية المجتمع من المخدرات ومواجهتها بكفاءة واقتدار وفق أساليب متطورة وحديثة.

وأكد ممثل الشرطة المجتمعية أن الإمارات نجحت بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تحقيق أعلى نسب الأمن والأمان في المنطقة بخدمات أمنية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

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